Calentamos motores con este entrante navideño ideal para los amantes del jamón y el huevo

La comida sana, o healthy en inglés, tiene cada vez más adeptos. En Fin de Semana contamos cada domingo con Paula Monreal, influencer, amante de la cocina sana y sencilla, que reúne a cientos de miles seguidores pendientes de las recetas que cuelga en su cuenta de Instagram (@paufeel). Este domingo ha preparado en Fin de Semana de COPE...

¡CANASTILLAS DE PATATA, HUEVO Y JAMÓN!

-Ingredientes para 8 canastillas:



•2 patatas medianas/grandes

•150 gr tacos de jamón

•8 huevos

•Sal y pimienta al gusto

•3/4 cucharadas aceite de oliva virgen extra

•Los he decorado con cebollino fresco



-Elaboración:



-Lava y ralla la patata con piel, ralla también la chalota y quítales el agua, yo lo hago en una bolsa pero lo puedes hacer en un paño de cocina.



-Engrasa el molde, en vez de engrasar también le puedes poner papel vegetal para que no se pegue mucho la patata, no sale mal, pero con papel quedan mejor.



-Dale forma de canastillas y mételas al horno durante 25/30 minutos a 180 grados o hasta que veas que los bordes se han doraro.



-Pon unos tacos de jamón en el fondo, el huevo y más tacos de jamón, vuelve a llevar al horno durante 7/8 minutos o hasta que veas que se ha cuajado la clara.



-Si lo vas a hacer porque tienes invitados, puedes dejar por la mañana las canastillas horneadas, dales un calentón de 5/7 minutos a la hora de la cena para que la patata esté crujiente, rellena y otros 7/8 minutos hasta que cuaje el huevo y listos.





