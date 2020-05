Calatayud: “Si los nietos sin colegio van con los abuelos, los pondrán en peligro”

"Claro que es un riesgo dejar a los niños de 6 años solos en casa, no es bueno que estén solos los pobres" ha dicho el juez, "Si queremos proteger a los abuelos también, no es la mejor solución dejar a los niños solos. Las familias tienen muchos problemas. Habrá que echar mano de alguna vecina".

Dejar a los niños solos puede generar un problema a largo plazo: “"Nosotros hemos empezado a tener problemas con chavales a partir de los 12 años, cuando están solos la mayoría se engancha a internet y es una bomba de relojería. Bajo llave es peligroso" ha señalado Emilio Calatayud, “De adicciones pasamos a los malos tratos a los mayores. También hemos detectado que los niños copian los comportamientos de los padres separados y pegan a las madres, y eso se une a las adicciones. Tengo casos de niños que han roto la nariz a la madre por quedarse sin internet, incluso apuñalamiento. Mi consejo es que esas cosas se denuncien, nos movemos en una delincuencia familiar muy alto".



Es algo que se puede atajar, y no siempre son casos de niños problemáticos sin más. El juez ha hecho hincapié en esta idea: “Muchos problemas son problemas de adicción, no son niños maltratadores. Denunciar también es un acto de amor. Hay recursos para enderezar a los niños, además de grandes profesionales. Los mismos chavales agradecen con el tiempo que se tomen medidas. Sin embargo confinarlos es muy duro. Ahora mismo el riesgo está en los móviles, es como la pornografía. He tenido casos de atracos para jugar".

Tampoco hay distinción de procedencia de los niños, ni por clase social, "Gracias a Dios se han equiparado las clases sociales, aquí nos llegan chavales de todo tipo, desde marginales a pijos. Sí es más grave cuando hay separación matrimonial. Los niños no son tontos y juegan con ellos. Muchas veces el padre pasa completamente del niño y es complicado. La mayor causa de separación es no estar de acuerdo en la educación de los hijos, hay que ir a una. En la separación el niño apuesta por el que menos límite le pone, el más 'guay'".

