Calatayud: “Los jóvenes inmigrantes los pongo de ejemplo a nuestros jóvenes”

Canarias vive una situación complicadísima en estos momentos. Se empieza a mezclar la actual crisis sanitaria con otra humanitaria: los 2.188 inmigrantes que el fin de semana pasado llegaron a sus costas y que marcaban un record histórico en las islas.

Este sábado han sido otros 20 cayucos con 474 inmigrantes y con el tema del Coronavirus, los vecinos de Arguineguín, que es uno de los muelles de Gran Canaria, y los alrededores, están empezando a ver cómo ocupan parques, calles y playas, además de 2.000 personas que están hacinadas en los muelles desde hace días y claro, no respetan las medidas de seguridad básicas: ni mascarillas ni distancia ni nada…

2006 fue el año de la ‘crisis de los cayucos’ con 1.268 en un fin de semana. El pasado fin de semana no se duplicó, pero casi, y eso enciende las alarmas. Estamos hablando que en dos días llegaron 58 pateras a las costas de Canarias, sumadas a las muchas más que han ido llegando a lo largo de este año.

Según los números del Ministerio de Interior, la llegada de inmigrantes a Canarias ha crecido en un 319,2 %. En cifras: de 73 pateras registradas hasta el 15 de octubre de octubre de 2019, en esas fechas este año hemos llegado a las 309. De 15 de octubre a 15 de noviembre, sumando las pateras que han llegado entre ayer y hoy ya hemos superado las 400. Solo este año, 7.000 personas han llegado a la isla.

Y podría ser alentador pensar que las cifras, a nivel nacional, han descendido. Hemos pasado de 24.233 personas en 2019 a cerca ya de 22.500 en 2020 en estas fechas. El problema es que la peor parte, este año, se la está llevando Canarias, que en la actualidad suma casi 250.000 inmigrantes legales en sus islas.

La crisis humanitaria, que se repite todos los años, no termina en las casi 40.000 personas que pueden llegar a nuestras costas este año. Ya vamos por 32.000 en toda España, por cierto. Otro de los grandes problemas son los menores que llegan a España.

Del total, se estima que cerca de 4.000 jóvenes lleguen a España en pateras. Muchos de ellos son MENAS, que una vez pasado todo el proceso de acogida, su mentor, que es el estado, les mete en un centro hasta que son mayores de edad.

Don Emilio Calatayud habla del drama que tienen que pasar estos jóvenes para llegar a España: “No me gusta lo de MENA, todos tienen una historia. Siempre digo lo mismo: cuando cometen delitos, les pregunto su historia, cómo han venido, su trayecto, cuánto les ha costado, y es vergonzoso. Son historias y lecciones de vida. Conozco a varios de Guinea, chavales con 12 años que se han ido andando hasta Marruecos, dos años andando, y luego a Algeciras meses y meses haciendo cola. Llegan aquí con 15 años, les cuesta el viaje dos o tres años, y eso no se dice. En Marruecos viven en la calle hasta que logran una patera o los bajos de un camión y llegan en condiciones lamentables”.

Y llegar aquí no es sinónimo de éxito, como nos ha contado el juez: “Ahora hay que hacerles analíticas, reconocerles, saberles quiénes son, determinar su edad… si son menores se ubican en centros de protección de menores y están saturados. Son chavales enganchados a las drogas”. Pero luchan por intentar sobrevivir, y lo hacen mejor que muchos españoles: “La mayoría de esos chavales, con 17 o 18 años, nos dan ejemplo a nosotros, buscan trabajo y son más listos que el hambre. Y los pongo como ejemplos a los nuestros, ‘a ver si tenéis las narices de estos chavales'”.