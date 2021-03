El Bagdad cristiano ante el Papa: “120 familias que no volverán a casa y a las que la visita les da esperanza”

Uno de los periodistas de COPE que ha viajado junto al Papa Francisco a Irak ha sido José Manuel Izquierdo, que ha contado a Fin de Semana COPE cómo viven los cristianos en la zona norte del país y, concretamente, en el barrio de Erbil y en Bagdad. “En el barrio de Ankawa la gente está como loca”, explica el eviado especial a Cristina López Schlichting.

“La llegada del Papa es algo importantísimo para todo Irak, ya están preparando el estadio para la misa del domingo”, comenta Izquierdo sobre los preparativos de cara a la celebración del domingo. “Es el evento más grande, donde más cristianos habrá, ya hay más de 4.000 inscritos”.

Concretamente José Manuel Izquierdo está en el barrio de Erbil, en la Región Autónoma Kurda y sede del gobierno regional kurdo. “Aquí la ciudad está muy preparada”, asegura, y recuerda que la población “acogió imágenes brutales en 2014”. “Los primeros días eran personas viviendo en iglesias, en la calle, que huían. En este barrio hay gran cantidad de cristianos y se sienten más seguros”.

120 familias esperando al Papa en caravanas

Pero la imagen que más ha impactado al periodista ha sido la que ha visto detrás de un centro comercial de Bagdad, concretamente en un campo de refugiados en el que había 120 familias. “Uno de los sitios que más de conmovió fue en un campo de refugiados de Bagdad, en un barrio acomodado de la ciudad. Hay un montón de bares y restaurantes, hay un centro comercial gigante y, detrás y escondido, una serie de caravanas con 120 familias”.

“Me conmovieron muchas historias porque son gente que no van a volver, que se van a quedar en los campamentos, les destrozaron las casas y no tienen a nadie que les espere”, aseguraba a Fin de Semana el enviado especial a Irak. “Estaban muy emocionados y contentos por poder ver al Papa en la misa, y cuando me los encontré estaban con sus banderas del Vaticano. Son personas que han sufrido una barbaridad y la visita del Pontífice les da muchísima esperanza”, concluye.