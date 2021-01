Ayuso: “Que los ciudadanos no salgan a la calle, están cayendo árboles y no se ve ni el mobiliario urbano”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este sábado un llamamiento en Fin de Semana de COPE a los ciudadanos de la región a no salir de sus casas por las secuelas que está dejando Filomena en la capital. “Que los ciudadanos no salgan a la calle, están cayendo árboles y no se ni el mobiliario urbano”, explicaba la líder regional.

“Hemos pasado unas últimas horas preocupados con situaciones de emergencia como los conductores atrapados o los accesos a los hospitales”, explicaba Ayuso a Cristina López Schlichting. Y es que, a partir del mediodía, Madrid pasa de alerta roja a alerta naranja de nieve: “Toda la noche hemos estado pendiente de esta situación anómala, difícil, pero que no nos ha traído ninguna víctima hasta el momento, y eso es lo más positivo”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Ismael Herrero/ArchivoIsmael Herrero

Clases cerradas en Madrid

“Ahora, aunque siga nevando, no lo hace con la misma intensidad. Ahora nos preocupan las heladas”, auguraba la presidenta de la comunidad que confirmaba el anuncio que había realizado apenas unos minutos antes: colegios, institutos y universidades permanecerán cerrados hasta el miércoles.

“El acceso a los centros hospitalarios es la prioridad, y otra es rescatar a los ciudadanos que estén atrapados dentro de los vehículos”, confirmaba. Además, Ayuso asegura que en estos momentos se encuentran en el centro de emergencias 112 en Pozuelo.

MADRID, 09/01/2021.- Varias personas caminan por la nevada Plaza de la Villa en Madrid, este sábado. La Comunidad de Madrid ha despertado este sábado cubierta con una espesa manta de nieve que impide la movilidad en buena parte de la región, incluida la capital, donde el aeropuerto de Barajas ha tenido que suspender la actividad para todo el día, los autobuses de la EMT no pueden circular, hay cortes puntuales en Metro y los vehículos solo pueden moverse con cadenas. EFE/Dani CaballoDani Caballo

La prioridad, los hospitales

Además, los hospitales tienen que atender ahora a casos derivados del frío extremo, como la hipotermia. “No son casos muy numerosos, pero son incidentes que están. Nosotros estamos centrados en situaciones como partes, ictus o ese tipo de necesidades, porque la vida sigue adelante, y que los ciudadanos sigan pudiendo acceder a hospitales”, subrayaba.

Por últimos, Ayuso mantiene que, respecto al Ministerio del Interior están “hablando todas las administraciones en tiempo real. “Soy consciente de que los ministros han estado en constante comunicación con el 112, la Delegación o el Ayuntamiento. Cada Administración hace lo que puede porque es que hay muchas calles que están completamente impracticables”, concluía en Fin de Semana de COPE.