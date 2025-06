Ayuso desvela la verdadera razón de su gesto con Mónica García en la cumbre de presidentes: "No puedo"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado en Fin de Semana COPE lo ocurrido durante uno de los momentos más tensos y comentados de la conferencia de presidentes de este viernes, protagonizado junto a la ministra de Sanidad, Mónica García. Esto sucedió después de que el día anterior su partido, Más Madrid, la acusara de haber firmado "sentencias de muerte que condenaron a morir indignamente a las personas en las residencias".

“No puedo, es superior a mis fuerzas ser tan hipócrita, que una persona que todos los días me llama asesina, nos llama asesinos a la Comunidad de Madrid, que nos dicen que hemos dejado morir ancianos, que hemos firmado sentencias de muerte el día antes en la Asamblea, me bese, no puedo”.

EFE La presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso (d), y la ministra de Sanidad, Mónica García,

"no soy hipócrita institucional”

Ayuso ha expresado su pesar señalando que, si de “lealtad institucional” se trata, en su caso no existe “ni leal institucionalmente ni nada”. Lo que sí ha dejado claro, ha puntualizado, es que no es una “hipócrita institucional”.

Por otro lado, la dirigente madrileña ha dejado en evidencia que su reacción no fue algo premeditado. “No lo tenía planteado”. “Yo creo que con darnos la mano hubiera valido, pero cuando la ministra me vino a besar, me salió del alma. ¿Vas a besar a una asesina? Porque yo con asesinos, yo sí, no quiero nada. Nada”.

La presidenta autonómica ha asegurado que en ningún instante imaginó que esa escena sería captada. “No sé por qué todas las cámaras tenían que estar en ese momento mirándome a mí”.

menos besuqueo

A su juicio, “nos tenemos que acostumbrar en política a menos besuqueo y darnos las manos entre otras cosas, porque me parece que es el trato más correcto, entre dos mujeres, entre hombre y mujer, mujer-hombre”.

En la entrevista Díaz Ayuso ha recordado también todos los escándalos que rodean al Gobierno y ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación convocada mañana en Madrid por el PP bajo el lema "Mafia o democracia". "Mañana tenemos que estar ahí, España no aguanta más este deterioro al que nos ha llevado Sánchez para mantenerse en poder y amnistiar su propia corrupción".

"Nos quieren hacer sentir extranjeros en España"

Además ha justificado su decisión de abandonar la conferencia de presidentes este viernes después de que el lehendakari interviniera en euskera. Ya el jueves anterior, en la Asamblea de Madrid, Ayuso había dejado claro que no utilizaría pinganillos. "Nos quieren hacer sentir extranjeros en España", ha zanjado. "Levantarse e irse en política es un gesto sin más y no es que apetezca, simplemente hago lo que me parece coherente que es demostrar que esto no es normal. No somos una nación plurinacional", ha justificado.

A su juicio es un "disparate" tomarse "el café en español, y meterse luego "en la sala y empezar a usar traducciones entre españoles para hablar de lo que es de todos".