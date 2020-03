Así puedes solucionar tus problemas de pareja durante el confinamiento

El estado de alarma y el confinamiento están trayendo noticias negativas dentro del domicilio familiar. Hay un aumento de la violencia doméstica. Tantas horas encerradas entre cuatro paredes está provocando que algunas personas den rienda suelta a su agresividad con los que tienen más cerca.

Las llamadas de violencia doméstica, concretamente de mujeres que sufren maltratos de hombres, han ascendido en un 20%, 676 mujeres y 70 niños están confinados en Cataluña con su agresor y estos días ya ha habido una víctima mortal, una mujer de 35 años en Castellón.

Susana Martín, Presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, ha pasado por los micrófonos de COPE para recordar que el teléfono “900 100 009 funciona de 9 a 21h sin interrupción, gratis y no deja rastro en la factura" y sigue teniendo el mismo efecto: “Si hay una víctima de maltrato contactamos con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que rápidamente vayan al domicilio y actúen con contundencia".

Los servicios siguen vigentes y no hay que tener miedo. Recomienda recurrir a los medios abiertos para luchar contra la violencia en el domicilio: “A veces el maltrato psicológico puede ser tan grave como una bofetada, es importante tener un apoyo emocional. Nuestros equipos de trabajadoras sociales siguen dando terapia personalizada vía telemática" sugiere la abogada. Como medio para frenarlo, sugiere “tener siempre a mano un móvil y en números favoritos teléfonos de urgencias si la situación de emergencia se da. Si la mujer vive con el agresor es mejor no quedar nunca aislada en un cuarto con él".

En China se ha visto un aumento de los divorcios a causa del confinamiento. Pablo Diez, corresponsal en China de la Cadena COPE, ha hablado con Cristina López Schlichting sobre este tema: “como efecto colateral del coronavirus con esta epidemia, el roce no hace el cariño, pero el cariño hace saltar el roce dentro de las parejas. Aquí, cuando abrieron los registros civiles en marzo, algunos de ellos se encontraron con una epidemia de divorcio después de tanto tiempo con la pareja encerrados” comenta el corresponsal. “Hay en zonas en las que solo se pueden dar 14 divorcios al día y han tenido que hacer cola”. Aunque hay una parte positiva y es que “muchas parejas, después de haberlo firmado, se arrepentían y volvían a casarse de nuevo” señala Pablo Díez.

Para tratar este tema en profundidad, Cristina López Schlichting ha hablado en Fin de Semana con Patricia Ramírez y Silvia Congost, autoras de “10 maneras de cargarte tu relación de pareja”, que han dado unos consejos para sobrellevar mejor el confinamiento y que no provoque la ruptura de nuestro lazo.

Silvia Congost, experta en terapia de pareja, explica por qué se hace tan difícil que dos, que ya están casados, tengan tantos roces a la hora de convivir: “es diferente el día a día en el que estamos acostumbrados, donde nos compartimos en pequeñas dosis, a 24 horas al día, día tras día y semana tras semana, emergen las diferencias y las carencias que hay entre nosotros y en nuestra relación. Las relaciones que no funcionaban antes, que no se conocían o que no encajaban, acaban dándose cuenta de que no están bien juntos en muchos casos”.

Pero para intentar amenizar o solucionar estas diferencias, Silvia Congost ha dado unos consejos: “Hay personas que necesitan hablar las cosas enseguida y otras que necesitan espacio y tiempo”. Es importante la comunicación estos días, siempre respetando al otro, pero “si alguien tiene problemas para expresar lo que siente, sí que conviene ponerse en manos de los expertos para que nos ayuden” comenta la psicóloga.

Por su parte, Patricia Ramírez, ha querido matizar un poco más: “Hay que actuar sobre todo con responsabilidad, pero yo quiero dar un halo de esperanza que he estado viviendo estas dos semanas en terapia de pareja. Cuando empezó el confinamiento, yo pensé, los que se lleven mal, esto va a ser un infierno. Pero en las terapias de pareja me he encontrado con que aquellos que se llevaban mal porque su vida era estrés, de un lado para otro, pensando en el trabajo, y de repente se han visto en un ambiente mucho más relajado, con una escala de valores que está cambiando y un montón de parejas que se llevaban mal están descubriendo a una persona nueva a su lado” comenta la experta. “Estábamos viviendo una crisis de valores en la que no podíamos hablar con nuestros hijos ni con nuestra pareja”.

Comunicación, compartir más tiempo, pero sobre todo, tiempo de calidad para volver a conocer a la persona que te enamoró.