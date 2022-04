Antonio Resines se sincera en COPE sobre la secuela del Covid que más le preocupó: “¿Se me va a quedar así?”

El actor Antonio Resines se sinceraba este domingo con Cristina López Schlichting en Fin de Semana, donde ha hablado de las secuelas físicas que ha sufrido tras estar en coma a causa del Covid-19. El intérprete se ha referido concretamente a una de las consecuencias directas en su físico por padecer una enfermedad esencialmente respiratoria, además de referirse a las alucinaciones que sufrió al despertarse en el hospital.

“Estuve tan hinchado a corticoides que tuve delirios y mezclaba mucho la realidad y ese otro mundo en el que estaba viviendo no era agradable, siempre en peligro de muerte. En vez de pensar en bacterias y otros organismos veía gente que me quería matar, una demencia total”, explicaba en COPE. Y es que, en uno de esos delirios, participó incluso el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que terminó por nombrarlo pregonero de San Isidro, una vez el actor de 'Los Serrano' se hubo recuperado.









La secuela del Covid que más preocupó a Resines



“Quería preguntarte por la traquetomía, porque es una entrada que es temida, entre otras cosas, por la gente que vive de la voz, como los actores”, le preguntaba la presentadora de Fin de Semana. Ahí Resines reconoció que, en ese sentido se quedó “un poco preocupado, me acojoné”.

“También es un recurso, no conviene estar mucho tiempo con respirador, pero a veces es la última salida. Yo no sabía si mi caso era así, pero a mí eso me dejó muy preocupado. Pero tampoco era muy consciente, no me acordaba ni que estábamos en Navidad, ni que había pasado Navidad, sabía donde estaba porque me habían despertado progresivamente”, comentaba el actor a Cristina López Schlichting.

Sobre cómo le dejó físicamente la traqueotomía, el protagonista de 'Amanece que no es poco' se sinceraba sobre que le afectó directamente a la voz: “Luego estuve un tiempo con la voz rara, yo estaba preocupado, ¿se me va a quedar así?” No obstante, Resines ha querido verle a todo el lado positivo que no es, ni más ni menos, que el hecho de que terminó recuperándose. “Lo bueno de la historia es que todo lo bueno que me han dicho que iba a pasar, ha pasado. Cuando me levanté la primera vez pensaba que era un 'pingajo', ahí sí que me empecé a preocupar”.

“Lo que quieres es mejorar y tirar pa'lante, y me centré en eso, y luego me di cuenta de que no estaba tan mal”, concluía Resines.





Resines y las mascarillas en interiores



Precisamente desde la infección de Covid, Antonio Resines ha hecho mucho hincapié en los medios de comunicación en la importancia, tanto de la Sanidad pública como de cuidarse frente al coronavirus. Es por ello que el actor desvela que, a pesar de la retirada de las mascarillas en interior, él la sigue llevando: “Yo en privado por supuesto no la uso, en casa, pero en sitios públicos la llevo, no me preocupa demasiado. Es incómodo, sí, pero en tren la voy a llevar. En tiendas si hay gente que conozca pues no si hay distancia de seguridad y puertas abiertas, pero en sitios cerrados no. Por fortuna ahora tengo anticuerpos para aburrir”.