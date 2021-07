Ángel de la Fuente, sobre las pensiones: “El Gobierno lo que está haciendo es cambiar el agujero de sitio”

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, responde este sábado al último anuncio del ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, de un inminente recorte en las pensiones a la generación de los 'babyboomers', nacidos en los 60. Algo de lo que, posteriormente, el miembro del ejecutivo terminaría desdiciéndose asegurando que era “una reflexión en voz alta”.

“Hay un problema de sostenibilidad de las pensiones, lo que pasa que te diría para todos, no sólo los babyboomers. Esto hay que repartirlo entre todos los grupos de población”, comentaba el economista en Fin de Semana de COPE. Preguntado por la presentadora, Cristina López Schlichting, sobre si una posible alternativa son los mini-jobs para jubilados, como ocurre en Alemania, De la Fuente lo ve posible.

“Ese es uno de los caminos. Permitir que, una vez jubilados, podamos seguir trabajando a tiempo parcial y complementar la pensión con ofertas de trabajo. En España ahora mismo es complicado pero en los próximos años los grupos jóvenes que entran son menores que los grupos que se jubilan”.

Ángel de la Fuente: “Si reaccionamos pronto no será traumático”



El ejecutivo de FEDEA mantiene que, aunque haya un posible recorte en la pensión de los babyboomers, “tampoco va a ser mucho menor”. “Es verdad que habrá que hacer sacrificios. Tampoco va a hacer falta que trabajemos hasta los 80, aunque sí habrá que subir la edad de jubilación, es importante es grave y hay que hacerle frente, cosa que no se está haciendo hasta el momento. Pero si reaccionamos pronto no debe ser traumática para nadie”, comenta en COPE el economista.

Eso sí, no se atreve a establecer un mínimo de ingresos que tenga que alcanzar el sistema para que vuelva a ser viable. “En los últimos años el sistema ha tenido un déficit del 15%, por lo que sería el máximo para llevarlo a la sostenibilidad”, asegura el experto.









“No se han adoptado ideas para subir los ingresos”



Para De La Fuente, “el Pacto de Toledo se ha puesto de acuerdo en no afrontar el problema”. “Si parten de la idea de que si se hacen bien las cuentas no hay déficit del sistema, lo cual no es cierto por los distintos gastos impropios, al hacerlo así estamos cambiando el agujero de sitio y puede existir la percepción en la población de que no hay problema. Las ideas que se han adoptado son de aumento del gasto, ninguna de subir los ingresos”, lamenta el director ejecutivo de FEDEA.

“La solución tiene que venir del Gobierno, pero nosotros lo que tenemos que hacer es lo que siempre hemos tenido que hacer, ser precavidos, pensar en ahorrar un poco por si tenemos que compensar la pensión pública. Aparte de fondos de pensiones, fondos de inversión, el mundo inmobiliario...”, concluye.