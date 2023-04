La anécdota de una oyente de COPE con su primer coche que ha provocado la risa en Fin de Semana: "Cómo sería"

Probablemente, cuando llegaste a cumplir la mayoría de edad, o sea, los 18 años, de lo que más ganas tenías era de sacarte el carné de conducir. Los nervios que sentías al hacer el primer (o segundo examen, según pase), cómo disfrutaste cuando te dieron tu ansiada L, o lo que sentiste cuando cogiste el coche por primera vez. Sin duda, son sensaciones que nunca se olvidan.

Y de eso hemos querido hablar aquí en Fin de Semana, aprovechando ese tema que te contábamos nada más empezar el programa: qué coche deberías comprarte (híbrido, combustible o eléctrico) si quieres que te dure y que no lo veten para 2035. Precisamente, para ese tema, hablábamos con Raúl Morales, Director de Comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios, que nos explicaba que son muchos los clientes que retrasan la decisión de comprarse un coche por el veto de la UE.

?? Si me compro un coche ahora, ¿sobrevivirá al veto de los coches de combustión en 2035 de la UE?



Por eso mismo, le preguntábamos a los oyentes qué anécdotas o historias guardaban de su primer coche y de sus primeros paseos en cuanto se sacaron el carné de conducir. Te lo avisamos, muchas de ellas son bastante buenas, aunque una, en especial, ha sido la más comentada por todo el equipo de Fin de Semana.

La anécdota desternillante de esta oyente

A veces, eso de conducir no es nada fácil, y menos aún cuando acabas de sacarte el carné. Sí, porque al prinicpio, todo son estímulos nuevos y sientes que todo lo que has aprendido en la autoescuela, es ajeno a lo que te enfrentas tú solo. Y eso es precisamente lo que le pasó a esta oyente de Fin de Semana, que se las prometía felices nada más sacarse el carné.

"Senté en el coche a un guardia que estaba dirigiendo el tráfico en un cruce. Lo senté en la zona delantera del coche" empezaba a contarnos. Una expresión un tanto inusual para indicar que, en realidad, lo que había hecho era llevárselo por delante. Eso sí, a una velocidad muy reducida, por lo que no sufrió ningún daño este agente.

"'Señorita, no me mate, soy padre de familia' me dijo" lo que hacía a todo el equipo estallar en una carcajada. Eso sí, la cosa no quedaba ahí porque contaba, esta oyente, que no era la primera vez que le pasaba.

"Cuando iba por la carretera, la policía me paraba. Cuando veían que era yo, le decía uno al otro: '¿ves? Me debes el café, la copa y el puro. Cómo sería...Ya soy más tranquila, pero en aquella época..." explicaba esta oyente, haciendo que todo el equipo soltara una carcajada.

Ahora bien, como han reseñado, es algo que no pasaría a día de hoy, porque en el momento en el que te llevases por delante a un agente de tráfico, te habrían puesto una multa que te habría dejado temblando la cuenta bancaria. Al menos, hemos podido reírnos y mucho con todo lo que ha contado esta oyente, y nos ha servido, sobre todo, para extremar nuestra precaución al volante.