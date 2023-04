Arahiza, la enferma de cáncer a la que la DGT sólo le renueva el carnet por un año: “Es un sinsentido”

34.750 mujeres fueron diagnosticas de cáncerde mama en 2022 y Arahiza Moujir, de Tenerife, fue una de ellas.

Después de la operación, Arahiza ha recibido quimioterapia, que acabó a finales de enero. Pero antes, en diciembre, en pleno tratamiento, se dio cuenta de algo: su carnet de conducir estaba caducado y al perder el pelo por el tratamiento oncológico y tener que llevar pañuelo en la cabeza se preguntó si debía cambiar la foto.

Así que se dirigió a un centro de renovación del carnet de conducir donde le informaron que la DGT no permite renovar el carnet por 10 años a las personas que están en medio de un tratamiento de quimioterapia. Como mucho, pueden renovarlo durante un año, siempre que se presente un informe favorable del oncólogo.

Ante esta situación, injusta para esta canaria, ha decidido unirse a la Asociación de Cáncer de Mama Ámate, para denunciar.

En ‘Mediodía COPE’ hablamos con la protagonista de esta historia, que empezará ahora “con la última fase del tratamiento”, la radioterapia, y que asegura encontrarse “bien” una vez que “lo peor ha pasado”.

Explica Arahiza los pasos que ha tenido que dar una vez le notificaron las condiciones de Tráfico sobre las personas que se encuentran en tratamiento de quimioterapia, “mi oncóloga firmó un certificado en el que especificaba en qué momento del tratamiento me encontraba y si estaba o no pata para conducir”. En relación a este último aspecto, detalla que “ella puso que efectivamente estaba apta y con todas mis facultades para ello”.

Tras superar las pruebas para renovar el carnet que, curiosamente, ha realizado con mejores resultados que cuando lo hizo “sin tener cáncer” como cuenta Arahiza como anécdota; Tráfico finalmente le ha renovado el carnet por un año y no por 10, algo que ella no entiende ya que como recuerda “si mi oncóloga dice que estoy apta y en plenas facultades para conducir, qué más da un año o 10 años”.

Cuestiona Arahiza el argumento de la DGT “no sé en qué se basan”, en que “durante el tratamiento de quimioterapia soy un peligro por los efectos secundarias de ésta”.

Pero su tratamiento para luchar contra el cáncer de mama no sólo influye a la hora de renovar el carnet sino que también hay que tener en cuentas las aseguradoras porque como cuenta Arahiza “cuando fui a pedirle a mi oncóloga el informe que me solicitaba la DGT, ella mismo me advirtió de que debía llevar este papel porque en el caso de tener un accidente y no llevarlo, la aseguradora puede agarrase a eso y no cubrirme el accidente”.

Una situación que Arahiza define como “un sinsentido”.