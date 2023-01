Ana Rosa Quintana confiesa qué dos famosos le mandaron un mensaje de ánimo en su peor momento: "Muy cariñosos"

Era noviembre de 2021 cuando una de las comunicadoras estrella de nuestro país y la reina absoluta de los magazine matinales, anunciaba que se retiraba temporalmente debido a un cáncer de mama que estaba atacando su cuerpo en ese momento. Ella es Ana Rosa Quintana que, once meses después, casi un año, reaparecía sonriente en su programa para anunciar que la peor parte había pasado.

Y aunque para muchos de sus espectadores ese año ha pasado rápido, para ella, se le hizo muy duro y muy cuesta arriba en ocasiones, teniendo en cuenta que, muchos días, tenía que enfrentarse a las sesiones de quimioterapia y medicamentos que atacasen su enfermedad.

Ahora, prácticamente recuperada y con su positividad, como tanto le ha caracterizado estos años, ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana para contarnos cómo ha vivido este último año y cómo mantenerse pegada a la actualidad la ayudó a salir de ese bache. Porque sí, esos primeros momentos no fueron nada fáciles para ella.

"El tiempo se detiene. Desde que tengo uso de razón he trabajado, he trabajado y he estudiado y he tenido una vida de lo más acelerada, pero aquí no tienes la cabeza para mucho, me he pasado 11 meses en un sofá viendo pasar la vida" le confesaba a Cristina L. Schlichting. Esa parte, afortunadamente, ha pasado.

Confiesa, además, que si no fuera por su familia y sus amigos, habría sido muy difícil salir adelante. Por eso, ha aprovechado los minutos frente al micrófono para agradecer a todas esas personas que no pasaron un día sin estar a su lado, incluyendo a sus amigas, de las que dice que cree que "se pusieron de acuerdo, porque no es normal que vinieran todos los días".

Pero no solo sus conocidos quisieron mandarle mensajes de ánimo y oraciones, porque, según cuenta, fueron otros tantos desconocidos los que la tuvieron presente.

Las dos personas que impresionaron a Ana Rosa con sus llamadas

Ana Rosa Quintana ha confesado que durante estos meses, lo que más le ha costado ha sido intentar seguir su vida normal, tal y como la dejó antes de tener cáncer, sin pensar en ningún momento en la enfermedad que tenía. Tenía que levantarse del sofá, hacer ejercicio, y cuidar su alimentación para no caer en el pesimismo. Todo eso, gracias a Dios, acompañado de gente a la que quiere.

Pero si algo le impresionó a Ana Rosa Quintana de todo el tiempo en el que se encontraba luchando con su enfermedad, es toda la gente que se puso en contacto con ella y la tuvo presente en su vida para mandarle fuerza. Desde sus espectadores, hasta amigos de amigos, que le hicieron llegar todo tipo de objetos para animarla en su peor momento.

Eso sí, hubo dos personas que estuvieron muy presentes en ese momento: La Reina Letizia y el Papa Francisco. Respecto a la reina, en cuanto ella se enteró de su enfermedad, quiso llamarla. "Me llamó por teléfono y se puso el Rey también, fueron súper cariñosos" empezaba contando.

No ha querido contar tantos detalles de esta llamada, porque le impresionó tanto más el mensaje del Papa Francisco. "Un amigo mío tiene un amigo, a quien yo no conozco, que tiene una buena relación con el Papa, porque él es editor de una revista cristiana que al Papa le gusta mucho. Se puso en contacto con él y me hizo llegar un Rosario, venía con una foto del Papa dedicada, una bolsita con el emblema del Papa y un Rosario" explicaba.