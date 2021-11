El mensaje de Herrera a Ana Rosa tras anunciar que padece un cáncer de mama: "Descansa y vuelve pronto"

Carlos Herrera ha querido mandar un mensaje de cariño a su amiga Ana Rosa Quintana, que este martes ha anunciado que padece un cáncer de mama. "Quiero enviarle desde aquí un fuerte abrazo a mi amiga y colega Ana Rosa Quintana. Acaba de anunciar en su programa que padece cáncer de mama, felizmente sin metástasis y que esto le va a obligar a someterse a una disciplina médica concreta, pero bueno, vamos a escucharla".

Bertín Osborne habla de sus ideas políticas y Pablo Iglesias se burla con una famosa serie de televisión El cantante español ha concedido recientemente una entrevista, en la que ha hablado de sus proyectos y su visión política Adrián QuijadaMadrid 02 nov 2021 - 18:52

Ana Rosa Quintana anuncia que deja por una temporada su programa porque le han detectado cáncer de mama.

¡Ánimo y salud! pic.twitter.com/YaFcCLw4nI — Eva Far ???? (@evaffa) November 2, 2021





"Querida Ana Rosa, como te conozco como si te hubiera parido, hace ya muchos años que somos muy buenos amigos, sé perfectamente cuál es tu fuerza, y la capacidad que tienes para vencer esta y cualquier otra circunstancia, así que desde aquí te envío un beso. Descansa, trabájate y vuelve pronto, que todos te esperamos".

Ana Rosa anuncia en directo que padece un cáncer de mama

Estas son las palabras con las que Ana Rosa Quintana ha anunciado que padece cáncer de mama: "Hoy por primera vez voy a hablar de mí. La semana pasada fue muy intensa y rara. Me fui dos veces antes de terminar el programa y el viernes falté. Normalmente, excepto en vacaciones, nunca he faltado a mi cita con la audiencia. Ni siquiera durante el covid. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído en volandas estos 17 años que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz durante todos estos años lo más duro que me ha pasado en la vida. Y, quizá, lo más importante. Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas. Algunas maravillosas, la mayoría. Y también disgustos, porque esto es la vida", ha comenzado diciendo.

A continuación, Ana Rosa ha comunicado que padece cáncer de mama. "Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcirnoma en una mama. Afortunadamente está localizado. No hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de mis compañeros, que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama", ha dicho.

La presentadora ha querido subrayar que está bien y que se va a curar. "Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión Probablemente podría seguir compartiendo las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo más normal posible, detrás de las cámaras, en la productora... Esto es un bache, una prueba. Vosotros sois parte de mi familia. Así que gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora", ha concluido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio