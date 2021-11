Ana Losada: "Los directores de colegios se enfrentan a multas o inhabilitación si no dan el 25% en castellano"

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, avisaba este domingo de que tanto el conseller de Educación como los directores de los centros escolares se enfrentan a una multa o inhabilitación si no cumplen la sentencia del Supremo de impartir el 25% de las clases en castellano. Lo ha hecho en los micrófonos de Fin de Semana de COPE, donde celebraba el rechazo del TS al recurso de la Generalitat y destacaba que tanto el gobierno catalán como el Gobierno de España lo deben hacer cumplir.

“El conseller se enfrenta a un delito de desobediencia si no la cumple, igual que los directores de los centros. En dos meses, si la sentencia no se ha puesto en marcha, los padres podrán dirigirse a los tribunales y denunciar que se está incumpliendo con la sentencia”, advierte Losada.

“Desobedecer a los tribunales tiene un precio para todos los ciudadanos, cuando eres funcionario público ese precio está modificado en la normativa, por lo que tanto el conseller como los directores saben a lo que se enfrentan”, subraya la presidenta de la AEB. Y es que, destaca, todos los directores se consideran “lectores” de la sentencia y conocedores de la misma. “No hay ningún lector que se haya declarado en rebeldía, por lo que saben que cuando incumplan se enfrentan a una multa y a una inhabilitación e incluso perder su puesto de trabajo”.

“Los sindicatos mismos están diciendo que el conseller no puede dejar solos a los directores enfrentar a la desobediencia de los tribunales. Ser muy valientes y populistas está bien, pero la realidad es que te va a llegar a ti tanto como al director”.









Compara Losada además el caso con los movimientos de los directores cuando el referéndum ilegal del 1 de Octubre, en el que los directores daban las llaves a la consellera y le delegaban la responsabilidad de los centros ese fin de semana para no tener ellos ni una consecuencia legal. “Aquí no estamos en un caso así, estamos en una situación que no tiene que ver con el 1-O, una en la que la sentencia es muy clara”, concluye.





Discriminación a niños por el castellano



Preguntada por la presentadora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting, Losada reconocía que ha habido casos de “verdadera persecución”. “Yo no los he vivido, pero me cuesta no emocionarme cuando me acuerdo de esos padres. Ana Moreno en Balaguer, Agustín en Mataró, el de Mónica en Vilanueva”.

“Esos valientes se enfrentaron al desprecio del director del centro y a una acción coordinada de los súbditos de los partidos nacionalistas que intentaron forzarlos para que renunciaran a la sentencia. El director intenta que los padres se rebelen contra la sentencia para buscar una agitación social que implique que eso se aplique. La situación fue tan insoportable que la madre tuvo que renunciar a que los niños fueran al colegio porque se temía por su integridad física. El Ampa llegó a decir a los otros padres que el primer día de colegio no iban a llevar a los niños para que sólo fuesen sus hijos y se sintiesen señalados. Eso pasó en 2015”, concluye.