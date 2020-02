Ana Beltrán: “Alfonso Alonso es el candidato, él tiene que decidir si acepta el acuerdo con Ciudadanos”

La vicesecretaria nacional de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, ha subrayado este sábado que corresponde al cabeza de lista del partido en el País Vasco, Alfonso Alonso, tomar “la decisión” de “aceptar o no el acuerdo con Ciudadanos”. “No olvidemos que es el candidato que aprobó el comité electoral del País Vasco, tiene que decidir si lo acepta o no lo acepta”, aclara Beltrán en Fin de Semana de COPE.

El candidato popular en la región vasca decidió este jueves no acudir a la sede nacional de la formación política, donde la dirección negociaba con Ciudadanos el acuerdo para concurrir juntos en la comunidad autónoma. “Es una polémica que nos ha sorprendido”, destaca Beltrán, que recuerda acuerdos como el de Navarra Suma junto al partido naranja y Unión del Pueblo Navarro: “también se cerró desde la dirección nacional, porque necesita una visión de conjunto”, señala.

Aclaraba Beltrán que se ha comunicado el principio de acuerdo en todo momento a Alonso y que “estaba de acuerdo”: “se ha hablado en numerosas ocasiones con Alfonso Alonso y yo fui en persona la persona que le citó para que diera su opinión sobre el acuerdo, se ha contado con él”.

Beltrán no ha querido aclarar quienes conformarán las vistas de esas elecciones regionales y de si contarán con Maite Pagazaurtundúa en ella. La vicesecretaria de Organización popular recuerda que tienen “hasta el 1 de marzo” para decidirlo: “Es un tema que todavía no se ha cerrado y hay que llevar con discreción”.

Destaca Ana Beltrán que las principales razones del acuerdo con Ciudadanos tiene como objetivo acabar con la “rendición” del gobierno de Sánchez con el nacionalismao: “La mesa bilateral es una mesa de rendición, porque el Gobierno se ha rendido para que le aprueben los presupuestos, y ante estas circunstancias tenemos que defender a nuestro país y al orden constitucional. Juntos somos más”.