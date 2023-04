Almudena Cid se abre en canal y confiesa lo que pasó en su familia cuando acabó su relación: "En Navidad"

Es historia viva del deporte de nuestro país y, también, lo es del mundo. No es extraño, pues, que su nombre haya resonado por todos los rincones y hayamos conocido perfectamente cómo se maneja con la cinta, con las mazas y, sobre todo, con la pelota, llegando a crear un movimiento único que registró con el nombre de "Cid Tostado".

Por supuesto, te hablamos de Almudena Cid, la exgimanasta que ha desafiado aquello de que los deportistas, una vez que dejan de serlo, no pueden ser nada más. Porque desde que dio el último beso al tapiz en Pekín, en 2008, ella ha sabido reinventarse. Ha sido escritora, también actriz, a lo que se dedica últimamente, y podríamos decir que coach emocional cuando guía a todos aquellos que dejan el deporte.

Y aparte de ser conocida por ello, también ha sido una de esas personas tremendamente encantadora con la prensa, porque siempre le han preguntado por aspectos de su vida personal. Y ella, nunca ha tenido problema en confesarse. Así lo ha hecho esta mañana en Fin de Semana de COPE, donde se ha abierto, una vez más, en canal.

Ha tenido tiempo, también, para abordar el fin de su matrimonio y explicarnos esa dura travesía por el dolor que tuvo que hacer hasta verse totalmente recuperada. "Me costó mucho pedir y aceptar ayuda, y entender que lo que había pasado era mucho más normal de lo que era" contaba.

El dolor por la ruptura también en su familia

Ha estado emocionada durante toda la entrevista, y no ha sido para menos, porque ha podido explicar lo mucho que ha sufrido al ver terminado su matrimonio, que duró más de quince años. Afortunadamente, como explicaba, esto le pilló en medio de una obra de teatro, lo que hizo que pudiera estar "hora y media centrada solo en eso. Si no, no sé cómo hubiera estado" contaba sincera.

Se sintió triste, avergonzada, incluso, y también, frustrada. "Yo estaba acostumbrada a que los finales siempre los había hecho bonitos, los había elegido yo, y en esto no pude elegir. Pensaba, '¿qué es lo que no hice bien?' Estaba sumergida en una culpa constante cuando yo no tenía mucha información" contaba.

Poco a poco, fue encontrándose mejor, y notó un cambio emocional cuando se dio cuenta que pasaba por la calle y miraba los escaparates. Por primera vez en meses, la realidad de fuera la estimulaba.

Pero no era solo eso, el dolor también perseguía a su familia. "En Navidad, llegué a mi casa y vi a mi madre con una ira tremenda. A mi padre muy triste, recién operado, que no pudo ni levantarse a abrazarme. Dije, 'aquí no puedo estar'" comenzaba a explicarnos.

"Por primera vez en mi vida, dije que iba a pensar en que yo no podía hacer nada por los demás. Me fui a un monte, me cogí una casa ahí y vino un señor conmigo, que le había sido infiel a su mujer y quería entender por qué le había pasado" contaba sincera. "Nos quedamos los dos mirando a la chimenea, y fueron súper importantes esos días delante de ella llorando. Pensé que si lo controlaba, lo que me pasaba, podía darles a mi familia algo más calmado, porque no soportaban verme mal" sentenciaba.

Afortunadamente, la tormenta se calmó, y puede disfrutar ahora del cielo azul y de todo lo que tiene que ofrecerle el mundo.