Almudena Cid se sincera y aclara cómo se sintió durante su paso por 'MasterChef': "La peor de mi vida"

Almudena Cid, tras dejar su carrera como gimnasta, se ha ido convirtiendo en un personaje televisivo y, ahora, se ha hecho un hueco sobre los escenarios. El pasado 2019, fue una de las concursantes de 'MasterChef Celebrity'. A pesar de todo el esfuerzo, fue la octava expulsada de la edición y abandonó las cocinas entre lágrimas, dado que además fue víctima de una doble expulsión.

Bajo sus cajas, los aspirantes encontraban tarjetas 'de felicitación', solo que los mensajes que contenían eran críticas de alguno de sus compañeros. Una vez conscientes de los comentarios de sus rivales, debía coger 10 ingredientes para la receta de quien le había analizado anteriormente, preparando con todos ellos un plato libre en 75 minutos.

"Tu plato nos ha dejado descolocados porque no entendemos que hayas hecho un plato de pasta sobre pasta, y encima no te salieron las esferificaciones", le valoraba Pepe Rodríguez, explicando así el motivo por el que sería la eliminada. "Me han faltado conocimiento y experiencia", reconocía ella. "La responsabilidad es solo mía. Creo que he llegado al programa en un momento en el que estaba emocionalmente inestable, pero cuando me he puesto a cocinar, más o menos sabía siempre lo que quería hacer", agregaba.









Sin embargo, antes de irse, quiso dedicar unas palabras tanto a sus compañeros como al programa: "Me he encontrado aquí con gente maravillosa, sobre todo con Félix y Ana. Pasamos muchas horas juntos y ha habido momentos en los que me ha costado un poco integrarme porque no me muevo en los mismos círculos. Soy una persona muy abierta, pero me ha costado encontrar aquí a un 'mejor amigo', por así decirlo, pero con ellos me he llevado mucho mejor. Si tengo que elegir a un ganador, creo que será Anabel, porque la veo aventajada... De 'MasterChef' voy a echar de menos el no haber podido crecer más. Valoro la experiencia como una experiencia humana y de convivencia única, el lado humano es algo que te llevas de este programa sí o sí".

A pesar de ello, la deportista se ha vuelto a pronunciarse al respecto dos años después. En su nuevo proyecto televisivo, Cid coincidirá con el actor Félix Gómez, también compañero en 'MasterChef' y con quien hizo muy buenas migas. A raíz de esto, fue preguntada por su experiencia en el programa en una entrevista para 'Lecturas'.

La ex gimnasta ha asegurado que su paso por el concurso de TVE fue “la peor experiencia televisiva de mi vida”. No obstante, se negó a seguir hablando por su paso en el espacio de La 1 y como lo vivió, dado que no quería mojarse: "No voy a hablar de MasterChef".