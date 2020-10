Almeida, en COPE: “El Gobierno ha sumido a Madrid en un caos al no dar un plazo para informar de las medidas”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado este sábado en Fin de Semana de COPE que el Gobierno ha sumido a la capital en un caos al “no haber dado un tiempo prorrogable para informar a los ciudadanos” sobre las nuevas restricciones para frenas la tasa de contagios. “El ordeno y mando no consiste solo de publicar en el BOE, sino de dar un plazo preventorio e improrrogable de 48 horas”, explicaba el también portavoz del Partido Popular. Y es que, apunta, la inmediatez de la aplicación de las medidas ha afectado a los negocios de la ciudad: “Coincidiendo con el fin de semana se podía haber alargado. Ayer muchísimos bares y restaurantes sufrieron un perjuicio muy grave: reservas anuladas, incertidumbre…”

Y es que, critica Almeida el cambio de criterio desde Moncloa respecto a la postura de diálogo con el gobierno regional. “Si hace dos semanas se produjo esa escena que dio cierta tranquilidad, lo de dos semanas después se les antojará incomprensible”, argumentaba el alcalde de la capital. “Hay que distinguir entre un gobierno de la nación que dice que no viene a retirar competencias de las CCAA cuando tenía un informe de la Abogacía del Estado para intervenir Madrid dos semanas antes”.

“Esto no se debería haber solucionado con el BOE, sino con el diálogo que se había establecido y que se rompió unilateralmente”, concluía.

Sin PCR en los aeropuertos

“Es inexplicable”, critica Almeida sobre el hecho de que no se hagan pruebas de PCR a los pasajeros que llegan a Madrid por Barajas. “Es una cuestión en la que venimos insistiendo. Solo por un principio de reciprocidad, se podría argumentar que por qué se puede venir de cualquier país sin una prueba de PCR pero para ir allí si se exige”, explica.

“Las autoridades como las polacas se estarán preguntando cómo podemos tener medidas tan laxas”. Pero Almeida no solo señala a los aeropuertos, sino que existe un foco de contagio en los trenes de los que el Gobierno no asume responsabilidades. “Pero no solo Barajas. ¿Cuánta gente entra por Atocha por las estaciones de AVE? Eso es competencia de Adif, del Ministerio de Transporte, y no ha tomado ninguna precaución. Cuando se dice que Madrid expande el virus, no, Madrid no expande el virus, somos el principal nudo de comunicación. Me parece asombroso que no se exija el PCR para entrar por Barajas y que no se hagan test serológicos aleatorios a los pasajeros”.

Almeida: “Ahora hay más movilidad en Madrid”

El alcalde de Madrid hace una reflexión más allá: que el Ejecutivo ha permitido aún más movilidad en la ciudad. “Gracias a la orden del Gobierno hay más movilidad dentro de Madrid que ayer. Es disparatado. La movilidad es un elemento determinante de la transmisión del virus. Entonces, ¿cómo es posible que para solucionar las tasas de contagio el Gobierno entienda que es necesaria más movilidad?”, se pregunta Almeida en COPE.

“Que no entienda que aquellas zonas donde hay mayor tasa de contagio es lógico que tenga más restricciones de movilidad que otras, y eso es lo que le dijo la comunidad”.