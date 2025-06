Unicaja aplasta al Barcelona y fuerza el tercer partido

El Unicaja venció con autoridad (59-81) al Barça para forzar el tercer partido del 'Playoff' de cuartos de final de la Liga Endesa, muy superior en el Palau, donde los catalanes tenían la opción de sentenciar la eliminatoria, para volver al Martín Carpena.

Sin red los de Ibon Navarro y en el día que podían meterse en semifinales los de Joan Peñarroya, el equipo de Málaga no encontró rival de principio a fin. Kendrick Perry (15 puntos y 20 de valoración) y Tyson Carter encabezaron el golpe de Unicaja, ganando fe minuto a minuto para apretar más si cabe en defensa, además de la segunda parte de Olek Balcerowski (14 y 21).

Después del igualado primer asalto que se decidió en la prórroga el martes, el Barça no tuvo piernas ni baloncesto para eliminar a un Unicaja que recuperó el factor cancha de cara al tercer encuentro definitivo el domingo. Un 17-26 en el primer cuarto enseñó las intenciones del equipo andaluz, con un cuadro culé flojo en defensa y estático en ataque, que buscó la vía rápida del triple (5/25).

No le entraron esos lanzamientos a los locales y, salvo Tomas Satoransky, no hubo generador de juego en los de azulgrana. Perry, que empezó con 11 puntos, y Carter fueron los culpables del 35-44 al descanso, pese a una tímida reacción de un Barça que no dejó de conceder canastas sencillas. La reanudación confirmó lo visto en el primer tiempo, y los de Navarro engordaron la renta (38-52).

No tuvo soluciones en ataque el cuadro culé, ni Kevin Punter, ni Jabari Parker, ni Darío Brizuela, en anotar con cuentagotas y sin seguro atrás con la peor imagen de la temporada, mientras Unicaja seguía imponiendo el ritmo del partido. El rebote entonces castigó otro poco a los locales, con un Balcerowski que, además de un triplazo de Carter, abrochó el triunfo malagueño (48-71).

En el Palau se escucharon pitos y se vieron pañuelos, y Peñarroya tuvo que sacar a titulares pensando ya en el Carpena, algo que había hecho mucho antes Navarro con el partido controlado. El Unicaja, campeón de Intercontinental, Supercopa, Copa del Rey y Champions FIBA esta campaña, se rehizo y puso al Barça en su sitio, irregular esta temporada y lastrado por las bajas, aunque todo se decidirá en una nueva historia el domingo.