El 'descuido' de TVE al no mostrar estas imágenes contra Ábalos en sus informativos

TVE suele encontrarse en el centro de la polémica independientemente del Gobierno que se encuentre en la Moncloa. La utilización que los políticos hacen de la televisión pública de todos los españoles se ha convertido en una constante de nuestra vida política y cada informativo y cada información es mirada con lupa. Aunque hay ocasiones en las que este no es necesaria, como lo que ha ocurrido en este miércoles con la noticia relacionada con el ministro José Luis Ábalos y el jaleo que se ha montado a su alrededor en un acto en la estación de Atocha.

Increpan a Ábalos en Atocha y TVE no lo enseña todo

Los hechos son los siguientes: varios comerciantes de Atocha se han acercado a una declaración que el ministro de Transporte estaba realizando en la estación. Estos le han increpado al asegurar que se les prometió que, por el coronavirus, no pagarían el alquiler de sus locales que, al no haber viajes, se encontrarían sin clientes potenciales. El ministro Ábalos se ha excusado y la tensión del momento ha llegado a elevarse considerablemente, algo que en TVE han considerado que era mejor no mostrar al completo.

Según ⁦@rtve⁩ a ⁦@abalosmeco⁩ “le han gritado” los comerciantes. Según todos los medios le han increpado. Según ⁦@telediario_tve⁩ a Abalos no le han llamado “caradura, sinvergüenza etc”. Según el vídeo d ⁦@elmundoes⁩ la verdad es otra. Pasen y vean �� pic.twitter.com/Wk1MXV5vDV — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) June 24, 2020

La 'Plataforma TVE Libre', que habitualmente denuncia estos hechos en las redes sociales y ha protagonizado algún que otro encontronazo con el presentador Xabier Fortes, ha querido dejar constancia de cómo se ha cubierto el incidente en TVE y lo ha comparado con otros medios: "Según ⁦RTVE⁩ a ⁦Ábalos⁩ “le han gritado” los comerciantes. Según todos los medios le han increpado. Según ⁦el telediario de TVE⁩ a Ábalos no le han llamado “caradura, sinvergüenza, etc”. Según el vídeo de El Mundo⁩ la verdad es otra. Pasen y vean", comentaban junto a un vídeo montaje de ambas coberturas.

Las imágenes de lo ocurrido en Atocha con Ábalos

Lo cierto es que la agencia de noticias Europapress ha sido la encargada de difundir el vídeo de lo ocurrido, en el que se puede ver la secuencia completa que por los motivos que han considerado oportunos, no se han emitidos por completo:

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha recibido durante su visita a la estación de tren de Madrid Atocha las protestas de dos comerciantes de este recinto por la situación que atraviesan sus negocios, a quienes ha asegurado que se negociarán moratorias en el pago de los alquileres de los locales.

Los dos comerciantes irrumpieron durante la intervención que el ministro realizó tras supervisar las medidas de seguridad y prevención implantadas en la estación para reclamar medidas para paliar su situación que, según aseguraron, les está llevando a cerrar las tiendas que tienen en la estación. Ante ello, tanto el ministro como la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, aseguraron que, a pesar de que por procedimiento fiscal se están emitiendo las facturas del alquiler de los locales de la estación en los que están situadas las tiendas, estos no se están cobrando.

Comerciantes de Atocha increpan a Ábalos por el cobro de los alquileres de sus locales.



Y esa sonrisa de superioridad de Ábalos a qué se debe? De qué se ríe?



Esto es lo que está sucediendo realmente y no lo que te cuentan en Mediaset y Atresmedia. ����pic.twitter.com/zpjVj6CTGY — Juanfran Escudero ���� (@JuanfraEscudero) June 24, 2020

De hecho, recordaron que el BOE de este miércoles publica el Real Decreto Ley que da cobertura legal a Adif para negociar esta moratoria de pago en el alquiler de sus locales. "No se ha cobrado el alquiler, hay un requerimiento fiscal de pasar las facturas, pero no se les ha exigido su pago", aseguró el ministro ante las reivindicaciones de los comerciantes.

"Ya se ha aprobado la modificación legal que nos permitirá negociar con grandes tenedores de tiendas, hasta ahora solo se podía con las pymes, todo ello mediante una negociación que va a emprender Adif empresa a empresa", explicó Ábalos. "Pero que quede claro que no se les ha exigido el pago y que, a partir de ahora, en función de la situación de cada negocio, se les va a dar una respuesta", garantizó.

En la misma línea se pronunció la presidenta de Adif, quien aseguró que "en ningún momento se ha exigido el pago del alquiler". "Hemos tramitado la cobertura legal para ello, que justo se publica hoy, y permite la aplicación de bonificaciones y moratorias que se han acordado con los comercios para concretarlo tras el estado de alarma".