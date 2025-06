Djokovic: "Este podría haber sido mi último partido en Roland Garros"

El serbio Novak Djokovic aseguró que la derrota contra el italiano Jannik Siner en semifinales de Roland Garros podría haber sido su último partido en ese torneo.

"No es imposible que este haya sido mi último partido aquí. Si es así, habrá sido increíble por el ambiente y el apoyo del público", dijo el serbio.

Djokovic indicó que nunca había sentido el apoyo del público en la central de París y por eso se paró al final del partido para agradecérselo.

"Ha sido un honor sentirlo, no estoy acostumbrado (...) Si este es mi último partido aquí, pues habrá sido increíble por el ambiente que ha puesto el público", aseguró.

"¿Tengo ganas de jugar aquí? Sí. ¿Voy a ser capaz de hacerlo dentro de doce meses? No lo sé", insistió el serbio, que confirmó que mantiene su intención de sumar un nuevo Grand Slam, el 25, a su palmarés.

"Por ahora iré a Wimbledon, que es mi torneo favorito. Creo que puedo tener más opciones en otro Grand Slam, como Wimbledon o los de pista rápida", dijo.

"Trato de mantener mi programa, que pasa por jugar los Grand Slam. Son mi prioridad y trataré de jugarlos. El resto, no sé nada", comentó.

PSNEWZ/SIPA / Cordon Press Sinner y Djokovic, antes del comienzo del partido

Djokovic reconoció que Sinner fue "superior" en el partido, aunque aseguró que le obligó a elevar el nivel.

"He jugado el mejor partido del torneo y me ha ganado, en los momentos importantes ha sacado su mejor juego. Tengo el sentimiento de que le he obligado a combatir, a que tuviera que esforzarse en cada punto", señaló.

El serbio comentó que Sinner y Alcaraz "han sido los mejores" y disputarán "la final lógica" del torneo, al tiempo que consideró que pueden tener una rivalidad como la que él tuvo con Rafa Nadal a condición de que tengan una carrera longeva.

"Creo que es positivo para el tenis y que ponen todo lo necesario para durar muchos años", indicó.