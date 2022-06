Alemania se enfrenta a un apagón energético: "En España es posible, pero poco probable"

La Unión Europea ha decidido renunciar al 90% de las importaciones petroleras rusas. Esto significará un quebrantamiento importante en la economía de Rusia. Afrontamos, de esta manera, un durísimo invierno, sobre todo en los países de Centroeuropa (Polonia, Eslovaquia, Alemania, etc.). Las restricciones energéticas han llevado a las autoridades de Alemania a aconsejar a los consumidores que hagan acopio de alimentos y agua para 10 días. De esta forma, podrán hacer frente a una posible crisis de suministros y apagones.

La alarma coincide con una alerta de la Agencia Internacional de Energía, que dice que se avecina una crisis mayor que la del petróleo en los años 70 y que previene de problemas de suministros de energía para este verano. La minista de Interior alemana ha justificado que esta medida de acopio tiene todo el sentido. Es más, hasta han dado una serie de instrucciones a los ciudadanos sobre cómo hacerlo correctamente. Por ejemplo, hay que disponer de 20 litros de agua por persona y día.

A esto hay que añadir otro medio litro para cocinar a diario, así como tener alimentos que no caduquen rápidamente y que cumplan unas 2.200 calorías por día. Se aconseja la variedad en las comidas y no hacer la compra todo en una sola vez, sino ir poco a poco, comprando cada día un paquete extra e ir reponiendo lo que se consuma. "No hay pánico entre las personas, puesto que ya tienen esta experiencia porque al inicio de la pandemia también hubo este tipo de recomendaciones. Si preguntas a la gente, la mayoría ya tiene sus provisiones", comenta Rosalía Sánchez, corresponsal de Cope en Berlín.

"No se atisba un fin de esta crisis"

El 15% de la electricidad alemana se produce a base de gas y depende todavía del suministro ruso. Rusia ya ha cortado el suministro a algunos operadores alemanes y amenaza, de vez en cuando, con hacerlo con el resto. Por lo tanto, la crisis energética se ve como una realidad bastante cercana. En este sentido, han sido muy llamativas las declaraciones del Presidente Internacional de Energía a la revista 'Spiegel', donde ha señalado que estas restricciones podrían notarse en verano. "Las autoridades alemanas ya avisaron hace tiempo de que se llegaba con el consumo hasta septiembre, pero que, a partir de ese mes, será difícil no tener que tomar medidas de restricciones", dice Rosalía.

Para adelantarse a ese problema se están haciendo ya cosas. Desde el pasado día 1 de junio está en vigor un billete de metro de tarifa plana de 9 euros al mes, cuando habitualmente costaba 100 euros. De esta forma, quieren incentivar a la mayoría de la población a reducir el consumo de combustible y a que utilicen el transporte público. Se están habilitando también muchos más depósitos de agua potable. Sin embargo, el experto energético, Don Roberto Gómez Calvet, profesor de la Universidad Europea de Valencia explica que "no se atisba un fin de esta crisis, ya que vemos que la escalada bélica va en aumento".

"No debemos estar de espaldas a la situación"

Además, el experto menciona que la respuesta que está dando Europa ante esta stuación es una escalada en sanciones y limitaciones que nos pueden llevar a una crisis energética importante, ya que dependemos bastante del gas ruso. No obstante, intenta calmar los ánimos diciendo que los apagones en España son posibles, pero improbables. "Un apagón descontrolado sería una mala gestión por parte del operador, que antes de un apagón limita los consumos de algunas industrias y protege a la población", sostiene Gómez Calvet.

Aún así, cabe mencionar que antes que Alemania, Austria ya pidió a la población (hace un año) que tuviera a mano un kit de supervivencia por lo que pudiera pasar. En él debía haber dinero en efectivo, combustible, radio, velas, botiquín, agua, pilas o mecheros. Sin embargo, en nuestro país no se oye nada al respecto. "Estos mensaje, que no entendimos en un principio, son de sensibilización de la población. En España tenemos miedo a estos mensajes, por si causa un caos. Pero no debemos estar de espaldas a la situación", afirma el profesor. Si queremos que los precios no aumenten más, debemos consumir menos. Si no tomamos esta medida, solo lograremos que un bien escaso "se venda al mejor postor".

Objetivos alemanes

En Alemania se nota ya que hay una actividad para intentar buscar nuevas fuentes de alimentación energética. Hay nuevas fuentes de energía en el Mar Báltico, sugerencias de que la tercera edad podría recibir unos planes de inserso para pasar el invierno en otros países y así no consumir la energía alemana. "El principal objetivo que tiene ahora mismo el Ministerio de Economía alemán es el cierre de acuerdos con los países nórdicos y árabes para suministros alternativos de combustibles", cuenta Rosalía Sánchez. Además, se están ampliando las estructuras para producir y almacenar gas natural licuado.

No obstante, esto no es una tarea fácil que se pueda realizar de un día para otro. "Harían falta interconexiones para que esa fuese una estructura sustitutiva fiable", dice la corresponsal. El período de tiempo intermedio en el que todavía no está el sistema sustitutivo a pleno rendimiento es el más crítico, en el que se pide a la población que se reduzca el consumo y se ponen a disposición de losconsumidores alternativas de precios.