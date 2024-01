Afectados por la sequía en Cataluña: "La catástrofe económica que viene es importante"

La ausencia de lluvias en Cataluña ha hecho saltar todas las alertas: Un dato para hacernos una idea de la gravedad de la situación: en los últimos tres años solo ha habido dos episodios de lluvias normales (el verano de 2020 y la primavera de 2021).

El próximo 1 de febrero Cataluña está preparada para entrar en la primera fase de esa emergencia por sequía. Pero si el nivel de agua embalsada baja dos décimas, al 16%...se activa de forma automática ese plan con las primeras restricciones: Se podrán llenar las piscinas de las instalaciones deportivas a cambio de compensar con las duchas. En una segunda fase tendrán que elegir entre piscina o ducha. Y en la tercera fase, ni piscina ni ducha.Los hoteles, los campings y las comunidades de vecinos se quedan sin piscina desde el primer momento.

Agua.- Ribera dice que las inversiones anticipadas ante la sequía en Cataluña y Andalucía no se han dado con "velocidad" 19 ene 2024 - 10:14

A partir del 1 de febrero, o antes si el agua embalsada baja al 16%, esta emergencia por sequía va a afectar a 202 municipios, más de 6 millones de personas. En esta primera fase, el consumo de agua se reduce a 200 litros por habitante y día.

Roger Duran tiene 58 años y reside en Colomers, en el Bajo Ampurdán. Junto al cauce del río montó su negocio de canoas: paseos turísticos por el Ter. 15 años de actividad ininterrumpida hasta el pasado mes de octubre. Explicaba en Fin de Semana que nunca había visto una sequía como la actual: “Es la primera vez que he tenido que cerrar. Tal y como está la situación no podremos ponerla en marcha. Falta agua en el río y cuando haya temperaturas altas… se va a pudrir. No hay suficiente volumen como para no tocar en el suelo”. Las más de 200 canoas y kayak aguardan a la orilla del Ter. Compartía Roger en COPE que calcula que las pérdidas a las que se va a enfrentar son muchas: “La gente que tengo son fijos discontinuos. La empresa no podrá asumir todo esto. Tendrán que indemnizar. La catástrofe económica es importante”.

