La advertencia de un biólogo sobre las medidas en Madrid: “Será peor el remedio que la enfermedad”

El gobierno de la Comunidad de Madrid anunció este viernes toda una serie de restricciones para intentar frenar la incidencia del virus en la región limitando la movilidad de hasta 37 áreas basadas en sus respectivos centros de salud. Además, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba una reducción en el número de personas de 10 a 6 y un cambio en la hora de cierre de los locales nocturnos hasta las 22h en las zonas delimitadas. Además, se procederá al cierre de parques. Pero, sobre todo ello, se ha pronunciado en COPE Miguel Pita, doctor en biología, que lanzaba una seria advertencia.

“Será peor el remedio que la enfermedad”, aclaraba Pita, doctor en genética y biología celular de la Universidad Autónoma de Madrid. Y es que el experto ha criticado este domingo en Fin de Semana de COPE precisamente las consecuencias que puede acarrear cerrar los parques. “Sabemos que al aire libre es mejor que estar en lugares cerrados, por lo que ha sido polémico que cierren los parques. Si cerrarlos significa que esas personas irán a locales cerrados en lugar de a parques será peor el remedio que la enfermedad”, explicaba a Cristina López Schlichting.

Además, sobre la totalidad de las medidas anunciadas por el gobierno regional, Miguel Pita argumentaba que podrían “no ser las más coherentes”. “Podrían no ser suficientes para el problema que tiene la Comunidad de Madrid. Da la sensación de que podrían ser medidas insuficientes, e incluso algunas podrían no ser las más coherentes respecto a lo que dicen los datos científicos”, comentaba.

La gestión del Gobierno

Esta semana se ha celebrado el Congreso Nacional Covid-19, en el que todavía han quedado algunas dudas sobre el análisis del virus. Algo que, desde el punto de vista del doctor, radica en la complejidad de la situación: “Es una situación muy complicada, las evidencias científicas vienen despacio, y la ciencia da respuestas muy firmes y muy seguras, pero necesitando tiempo. Se comprende hasta cierto punto que las políticas puedan ser caóticas, pero según se van sumando conocimientos se encuentra más o menos justificado que, pasando 9 meses, ya se entiende menos que las cosas no se hagan desde un rigor o una homogeneidad desde todos los frentes”.

Eso sí, sobre la gestión del Gobierno de la pandemia, Miguel Pita ha querido incidir en el factor que juega el dibujo político tan heterogéneo de España: “En España hay una cosa compleja, que es un sistema tan fragmentados. Hay autoridades que están dependientes de Sanidad para facilitar la información y proponer los objetivos, tenemos un CCAES que está funcionando y ha trabajado. Pero el problema lo tenemos en cómo, desde esa fragmentación como país, se interpretan esas recomendaciones. El CCAES no es una autoridad, hay consejerías de Sanidad que deciden lo que hace cada comunidad. El fallo es mirar a España como una unidad, y son 17 realidades distintas, y eso que podría ser una ventaja no lo está siendo”.