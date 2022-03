Schlichting: "Estamos en un mundo europeo nuevo, de chulos que ponen sus condiciones"

¡Muy Buenos días España! Bienvenidos a este sábado 5 de marzo en el que todo sigue igual, o sea, negro hormiga. La oposición bastante perjudicada, con Alberto Nuñez Feijoo intentado hacerse con los trastos de torear; el Gobierno mandando armas a una guerra desgraciadamente justa de la que sus socios se apartan con la nariz arrugada, porque ellos prefieren al enemigo ruso que nos está atacando y las mafias de tráfico de seres humanos aprovechando el caos para lanzar a sus víctimas contra la frontera sur de España.

La belleza del mundo no afloja, sin embargo, y el sol sigue saliendo sobre buenos y malos en este día de almendros y cerezos primaverales y de cantos de pájaros después de las lluvias. Las temperaturas bajan este sábado y dejarán nevadas y heladas en el norte con posibles precipitaciones localmente fuertes en el cabo de la Nao en Valencia. Luego preguntaremos a Olcina sobre este semana que parece viene más húmeda.

Entretanto, me quedo como chiste de esta semana con el de la pandilla de marcianos que están hechos un lío: “Pero vamos a ver, dice uno, después de la pandemia y el volcán no nos tocaba a nosotros bajar a la tierra? Y el jefe que les contesta: “Que no, puñeta, que noooo, a ver si estanos al tema. La cosa va a así. Primero sacan a Franco, luego la pandemia, el volcán, Putin la lía y después ya nos toca a nosotros, y al final meteorito. Así que atentos todos y a venir si nos hacemos un lío”.

Pues en esas estamos, que parece que nos ha mirado un tuerto, si se puede usar la incorrección política con las personas con discapacidad visual en un ojo.





UNA GUERRA DE INTENSIDAD MEDIA

La noticia es que Vladimiro Putin, como lo llama mi gitano, se va saliendo con la suya. Ahí está el tío. Ha invadido un país europeo, en plena expansion imperialista, y nosotros no podemos entrar en guerra porque provocaríamos un tercer conflicto mundial. Y no hay más. Hay quien se atreve a decir que a los rusos les va mal porque no han hecho el blitz krieg, la invasión relámpago porque los ucranianos les han hecho frente. ¿Pero es que alguien duda de que si Moscú hubiese desplegado verdaderamente sus fuerzas quedase en estos momentos piedra sobre piedar en Ucrania? Pero por Dios, se hablamos de una potencia nuclear. No, Vladimiro sabe que le interesa una guerra de intensidad media, para tenernos embarrados a todos hasta que aceptemos lo que ha buscado desde el principio. La mitad de Ucrania para él, como zona de seguridad, y un estatus de neutralidad para el resto del país que sirva como aviso al resto, para que ni suecos ni finlandeses se atrevan a soñar con entrar en la Unión Europea y ni moldavos,bosnios, georgianos o macedonios entren en la OTAN. El ruso ha puesto pie en pared y ha marcado su territorio. Y los demás, a tragar.

Mientras tanto, problemas, problemas y problemas para todos, que es lo que él quería. El barril de petróleo brent a 111, las bolsas precipitándose, temor a un desastre nuclear en el central de Zaporiyia, que ahora es rusa, y un millón doscientos mil ucranianos desplazados por la guerra.

La novedad del día, después del susto que nos ha refrescado lo de Chernobil, es ese pasillo humanitario del que nos hablaba Mikel Ayestarán para intercambiar convoyes sanitarios y paso de víctimas y personal asistencial, una práctica que se instauró en 1990 en la Asamblea General de la ONU, para intentar paliar los efectos de las guerras sobre la población civil.













También, en España, que este sábado salen otros dos aviones con armas para el ejército ucraniano. Completan los dos que salieron ayer de la base aérea de los Llanos, en Albacete y llevan lanzagranadas y munición para fusiles y ametralladoras ligeras.





SANCIONES ECONÓMICAS

Las sanciones económicas impuestas por Occidente a los bancos y magnates rusos y la guerra en Ucrania han empezado a encarezar el aceite de girasol y las semillas. Supermercados como Mercadona, Makro y Consum la racionan la venta de este aceite vegetal que proviene de Ucrania en una cuarta parte. Como los consumidores temen el desabastecimiento, las compras se han disparado en los últimos días.

En El Mundo, Josep Borrel, ministro de Exteriores Europeo resume de forma práctica y trágica el atolladero en el que estamos metidos: “ Rusia -dice- se ha convertido en un sistema cada vez más autoritario, una enorme gasolinera con capacidad nuclear. Es un régimen autoritario sin problemas de balanza de pagos y con una capacidad militar muy puesta al día, porque cuando Putin llegó, el ejército ruso estaba en mínimos pero ahora ya no... Putin nunca ha esoncidido, lo dijo en Munich en 2007, busca reconstruir, más que la URSS soviética, el imperio zarista. No sabemos cómo van a quedar las relaciones rusas si se apodera de la mitad de Ucrania. Estamnos entrando en un mundo desonocido”.

Y en esas estamos, mis queridos amigos. En un mundo europeo nuevo, de chulos que ponen sus condiciones. Un mundo partido entre el poder de China y Rusia, que han unido fuerzas, y con Estados Unidos y Europa en retirada. Un mundo de matones donde los principios que nos construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, las propuestas de paz y bienestar, ya no se llevan.