Schlichting, a Echenique tras llamar «sinvergüenza» al JEMAD: «Más le valiera mirar la viga en su propio ojo»

Cristina López Schlichting analiza en su editorial de 'Fin de Semana' en COPE a las 10 de la mañana los temas de actualidad. En ellos, expone la cifra de contagiados y fallecidos por la pandemia. Además, responde a Pablo Echenique, que "se ha apresurado a repetir que deben dimitir todos, los ha llamado sinvergüenzas" y añade en Twitter que "no hay que ponerles la segunda fase la vacuna". A lo cual, Cristina López Schlichting añade "es que resulta que cada enfermo que no recibe la revacunación afecta a la inmunidad de grupo". A lo cual, concluye: "Más le valiera a éste, que no pagaba la seguridad social a su asistente, mirar la viga en su propio ojo".

También hace hincapié en el Gobierno presidido por Pedro Sánchez en coalición con Unidas Podemos y Pablo Iglesias como vicepresidente. La directora de 'Fin de Semana' argumenta que ·es muy duro que la atención del Gobierno esté en las encuestas catalanas y que el ministro de Sanidad, que no tendría que tener otra preocupación que la lucha contra el virus, esté pendiente de la campaña que protagoniza en Cataluña" Lo hace en referencia a Salvador Illa. "Es alucinante que los intereses políticos se antepongan a la salud de los ciudadanos", concluye Cristina López Schlichting.