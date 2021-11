Schlichting: “¿Cómo obligar a las personas a recibir un pinchazo que no quieren?”

¡Muy buenos días España! Si te incorporas ahora a la sintonía COPE eres muy bienvenido a tu programa, ‘Fin de Semana’. Todo el equipo se pone a tu servicio para entretenerte y acompañarte sábado y domingo.

Andalucía y la Comunidad Valenciana estarán hoy este día 20 de noviembre en aviso amarillo por lluvias y vientos costeros. Las aguas se irán extendiendo hacia el norte, desde el sureste de Castilla-La Mancha y Murcia. Y es que¡viene una DANA! Va a nevar este finde y este comienzo de semana, así que atentos a lo que nos diga a las once nuestro hombre del tiempo.









AUSTRIA OBLIGARÁ A LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID





Austria se ha convertido en el primer país del mundo en vacunar obligatoriamente. La única población obligada por decreto a la vacuna había sido por ahora la del estado Vaticano.

En Austria ya no basta con confinar a los no vacunados. De los nueve millones de habitantes, dos se niegan a recibir la vacuna y el país no consigue superar la tasa de inyecciones del 64 por 100.









Nosotros hemos superado el 90 por 100. Los hospitales austriacos están al límite, en las clínicas hay cola y los muertos se almacenan en los pasillos por falta de espacio. La incidencia es de 1000 contagiados por cada diez mil personas. Aquí estamos en 111. Muy graves son los casos en las autonomías de Salzburgo y Alta Austria, donde se alcanza una incidencia de 1500 casos por cada diez mil.

El canciller Alexander Schallenberg afirmaba ayer: “Tenemos que mirar la realidad a los ojos. Hemos confiado demasiado tiempo en convencer a la gente de vacunarse libremente, en hacerles ver que es para protegerse personalmente y proteger a sus seres queridos, a los que aman, a sus amigos y colegas de trabajo”. El canciller responsabilizó del problema a los partidos que se han significado contra las vacunas, concretamente la ultraderecha del partido FPO. Mucha gente sospecha que la vacuna pueda impedir el tener hijos y reducir la fertilidad. El Gobierno advierte de que no es así en la página de vacunación de Sanidad. Añade que es mentira que la inyección inocule un microchip a las personas. Que las vacunas no son radioactivas, que tampoco son peligrosas o inútiles. La cosa llega hasta el extremo de que se ha habilitado un sistema de compensaciones e indemnizaciones para casos en que se pruebe que las vacunas hayan causado algún problema en las personas inyectadas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A la pregunta de si obligar a los ciudadanos es legal, el canciller Schallenberg ha contestado que se trata del mismo caso que en Alemania llevó a la vacunación obligatoria contra la viruela, en los años años 70.

¿Qué va a pasar en Austria? Por lo pronto se confina a todos a partir de esta semana, vacunas y no vacunados. En espacios cerrados se obliga, además, al uso de la mascarilla FP2. En diez días se revisará la situación y, como máximo, el 13 de diciembre volverá la libertad para los vacunados. Los no vacunados seguirán confinados.









Desde febrero, será obligatorio vacunarse. El Parlamento tiene que aprobar la medida y está servido el debate de si semejante medida atenta contra los derechos fundamentales y la libertad del ciudadano. De aplicarse algo semejante en España, que está lejos de ocurrir, habría que invocar el estado de excepción, pensado para situaciones de catástrofe o agresión bélica. Los hay que no tienen dudas:

Pero la pregunta del millón es ¿cómo obligar a las personas a recibir un pinchazo que no quieren?. Los juristas hablan sobre todo de multas, en caso de negativa. Tal vez 200 euros. Las personas serán advertidas de la fecha de vacunación por correo y si no acuden, recibirán la sanción.