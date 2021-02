Cristina L. Schlichting: «Las mujeres podemos respirar tranquilas. Echenique va a salvar el 8M»

“¡Muy buenos días España en este fin de semana de buen tiempo, ya están florecidos los almendros y en las mimosas, hay que ver lo bonitos que están. Dicen que año de nieves, año de bienes, vamos a ver si se nota en las cosechas.

Nos quejamos de lo nuestro, y no nos falta razón, pero a veces hay que mirar un poco fuera para comprender que somos afortunados en el conjunto del mundo. Te voy a contar una historia de terror, de esas que uno no se cree en el cine, pero que la realidad nos sirve en muchos sitios. Jamal Khashoggi era un periodista de Arabia Saudí que aquí conocíamos poco, pero que hizo un carrerón en Oriente Medio y en los Estados Unidos. Se había formado en la Universidad norteamericana de Indiana y llegó a ser director general del canal de noticias Al Arab News Channel y columnista en el periódico Washington Post. En 2017, huyó de su país porque sus críticas al régimen autocrático le estaban trayendo problemas, en particular con el príncipe heredero, Mohamed Bin Salman. Entre otras cosas, Khashoggi había desvelado los detalles de la intervención saudí en Yemen, una guerra que ha causado muchos sufrimientos, también a los cristianos de la zona.