Schlichting: "No ha votado nadie y luego viene la playita ¿y quién se pone la volante un 23J para regresar"

¡Muy buenos días España! Sábado 8 de julio y ahora sí que sí, ahora la gente está en modo veraneo. Se nota en los flujos de internet, se nota en las audiencias y se nota en el tráfico de fin de semana, que hoy era venir a COPE como recorrer el Gobi en silencio.

No todos tienen vacaciones, pero todos los que pueden cuidan los fines de semana y se lanzan a las piscinas, los ríos y los mares. Suben a partir de hoy las temperaturas y nos vamos a la ola de calor que nos acompañará hasta el jueves próximo. Un frente atlántico producirá chubascos en el noroeste y algunas lluvias en el norte, Pirineos y sur del sistema ibérico. En Zaragoza se siguen evaluando daños después de la tromba de agua que el jueves se llevó por delante coches, contenedores y vecinos. Ayer una tormenta en Aragón y Navarra se convirtió engranizo en Pamplona y en localidades navarras como Mélida o Zizur Mayor. La lluvia descargó con fuerza en el casco viejo durante las fiestas de San Fermín.

Felicidades a los pamplonicas que hoy han corrido un encierro bonito, con momentos de tensión, muchas caídas y un herido por asta de toro.

La guerra de Ucrania sube de peldaño

Hay dos noticias preocupantes de política exterior y enseguida te cuento el chou chou nacional. La guerra de Ucrania sube un peldaño de dolor y sufrimiento con el anuncio de Estados Unidos de que enviará las llamadas bombas de racimo a Zelenski. Se trata de contenedores con cientos de proyectiles que se abren en el aire y dispersan en un área de medio kilómetro bombas capaces de eliminar unidades enteras de tanques o vehículos blindados.

El problema es que no todos los proyectiles estallan, quedan en el suelo y durante años afectan la vida de las poblaciones. Cientos de países las han prohibido.

Es una vergüenza que la comunidad internacional no pueda abrir algún tipo de mediación de paz en este conflicto que ha pasado a ser página fija.

Y en Nicaragua, cuando creíamos haberlo visto todo con el sandinismo, la historia se repite. Daniel Ortega persigue a la Iglesia, expulsa a Cáritas y ha protagonizado el segundo intento fallido de expulsar al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel. Se liberó al obispo y se le conminó a dejar el país y Álvarez se ha negado a dejar a su pueblo y de nuevo ha sido apresado.

La voz más crítica contra el sandinismo ha pedido su liberación sin condiciones y la de todos los sacerdotes condenados. Qué vergüenza, en pleno siglo XXI.

Campaña electoral

Y aquí, ahora sí que sí, votamos en dos fines de semana. Por fin ha empezado oficialmente una campaña electoral que Pedro Sánchez puso en marcha la noche de las municipales y autonómicas, cuando comprendió que, tras el batacazo, o convocaba a las urnas o lo echaban los de su partido. Municipales encadenadas con generales y a 40 grados, ideal de la muerte. ¿Qué habremos hecho para merecer esto? Y dirás, bueno, el principio oficial de la campaña electoral no añade nada. No creas, no creas,

Es un falso rey pidiendo perdón por parar el golpe de estado en un vídeo que difunde Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont. Prepárate para ver y escuchar tonterías inútiles porque las cabezas no paran. ¿Y qué me dices de los del partido animalista PACMA? Sacan una corrida de toros en que el toro es Isabel Díaz Ayuso cubierta de sangre, una cochiquera donde Alberto Nuñez Feijoo sale de cerdito, enfangado y lleno de mugre, y una perrera donde figura por el suelo el presidente Pedro Sánchez, dicen que así nos sensibilizan contra el maltrato animal. Te digo que no cabe un tonto más, como dice mi gitano.

El tracking diario de El País da 128 escaños al PP y 113 al PSOE y dice que los populares no alcanzan ni con VOX la mayoría absoluta. Se quedarían a seis escaños. En ABC, por el contrario, se asegura esta mayoría absoluta. PP y VOX sumarían tres escaños más que los 176 necesarios, mientras que PSOE y Sumar obtendrían 141.

"Aquí no ha votado nadie y luego viene la playita ¿y quién se pone la volante un 23J para regresar al barrio?"

La idea de la izquierda es que Sánchez pueda revalidar otro gobierno frankestein. En realidad, no son más que sondeos y dan igual, porque aquí no ha votado nadie y luego viene la playita y esa modorra del atardecer después del tinto de verano ¿y quién se pone la volante un 23 de julio para regresar al barrio? O peor… nos quedamos a la sobremesa y las cartas y cogemos el coche a las seis y media y a las ocho nos encontramos en el atasco y no llegamos al cierre del colegio electoral. Aquí queda mucho por votar, aunque tres millones de votos por correo ya estén en marcha.

Las últimas promesas de los políticos son como sigue. El PSOE vende pleno empleo y dice que los estudios universitarios serán gratis para los que aprueben a la primera, el transporte urbano gratis hasta los 24 años y que ampliará la cobertura sanitaria. El PP garantiza que desactivará la mesa de negociación en Cataluña y no tratará en ese escenario asuntos que afecten a todos los españoles. La campaña de los populares tiene su último capítulo en el fracaso de la investidura de su candidato en Murcia. A solo dos escaños de la mayoría absoluta, López Miras no ha obtenido el apoyo de Vox. Habrá nueva votación la próxima semana.

La tensión electoral se centra ahora en el lunes, en el debate electoral, el cara a cara entre Sánchez y Feijóo.