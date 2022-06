Schlichting: "A ver quién era el guapo que decía la verdad y se enfrentaba a la todopoderosa Oltra"

Audio

¡Muy buenos días, España! Bienvenidos en este 18 de junio. Viene una Dana, lo que antes llamábamos una gota fría, por el Atlántico. Va a favorecer la entrada de una masa de aire húmedo y fresco en la península ibérica. Después de esta ola, en la que se han superado los 43 grados de día y no se ha bajado de 27 en muchos lugares, por fin el alivio este finde. Hoy habrá un descenso térmico en la vertiente atlántica y mañana y el lunes se ampliará a toda la mitad este, con cambios de diez grados en los termómetros. Para que luego digan que somos extremistas los españoles, como para no serlo. Las tormentas por el noroeste pueden traer granizo y fuertes chubascos. Hoy el calor será aún intenso en la mitad oriental y Baleares y habrá aviso rojo en la Ribera del Ebro, por máximas superiores a los 42 grados. Ánimo, sin embargo, porque Toledo, por poner un ejemplo, tendrá hoy 41 grados, pero baja mañana a 32.

Paciencia los del País Vasco y Navarra, en Pamplona alcanzan hoy los 41 grados. En el Valle del Ebro, Zaragoza da hoy 43 grados y baja mañana a los 38.

Y, qué pena, incendios por todas partes. Zamora, Aragón, Cataluña.

19J: MUCHAS INCÓGNITAS

Ha terminado la campaña electoral en Andalucía. Hoy es jornada de reflexión y mañana se vota. En COPE te contaremos cuanto ocurra. Carlos Herrera empieza mañana a las siete y media un especial desde Sevilla, con todos nuestros comunicadores, y en TRECE televisión podrás seguir todo de la mano de Ana Samboal. Servidora estará allí para contarte si se cumplen las expectativas de los candidatos. Juanma Moreno quiere acercarse a los 52 escaños de la mayoría. El Partido Socialista espera no perder su suelo tradicional de votantes y llegar al menos a los resultados que tuvo Susana Díaz. Los de Ciudadanos esperan no desaparecer y los de VOX esperan arrimarse a gobernar con el PP. Los de la ultra izquierda esperan que su división por marcas, Adelante Andalucía y Por Andalucía, no les haga retroceder demasiado.

Puig tiene que elegir entre poder y honor

EL ESCÁNDALO SE LLAMA MÓNICA OLTRA

Pero el escándalo hoy se llama Mónica Oltra. La vicepresidenta de la Comunidad de Valencia, del partido Compromís, tiene a su jefe cogido por salva sea la parte. Si Ximo Puig la cesa, Compromís ha amenazado con dejar caer el gobierno de coalición con el partido socialista. Así que Puig tiene que elegir entre poder y honor. Entre abrir una crisis de Gobierno o poner de patitas en la calle a una señora que parece todo menos una señora, porque los jueces dicen que ha protegido los abusos sexuales de su ex marido hacia una menor de 14 años.

El follón es inimaginable en otro partido que no sea el PSOE. ¿Se imagina alguien la que se liaría si uno del PP hace algo así? ¿Os imagináis las manifestaciones, las protestas, las declaraciones feministas? Pues aquí nadie, oye, ni Carmen Calvo, ni ninguna de las ministras o vicepresidentas. Todas calladas frente a la historia de esa chica, la más dañada con todo esto que tuvo que aguantar que Luis Ramírez Icardi, su ex marido, entrase por las noches en su dormitorio y abusase de ella. El tribunal Superior de Justicia de Valencia ve indicios de un concierto entre Oltra y diversos funcionarios para proteger a su entonces pareja y la carrera política de la vicepresidenta. El terrorífico imaginar el manto de silencio en torno al caso en los pasillos de la Generalitat. A ver quién era el guapo que decía la verdad y se enfrentaba a la todopoderosa Oltra.

El terrorífico imaginar el manto de silencio en torno al caso en los pasillos de la Generalitat

El asunto es viscoso y cruel y ya tiene bemoles que se haya alargado tanto, pero que a estas alturas Monica Oltra se aferre a la poltrona tiene algo de patológico.

A ver quién era el guapo que decía la verdad y se enfrentaba a la todopoderosa Oltra

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La responsabilidad, sin embargo, es de Ximo Puig y el partido socialista. ¿Y qué dice el presidente? Que es tiempo de reflexión. Como lo oyes. Tiempo de reflexión. Con una menor abusada y un señor condenado.Con un abuso de poder. Tiempo de reflexión.

La cuestión es muy clara, don Ximo. O poder o decencia. O mantener la coalición o reconocer que las mujeres no somos de dos clases y que protegerlas de los abusos no es sólo para las de izquierdas.

Tiempo de Reflexión. Hay que tener cuajo.

La cuestión es clara, don Ximo. O poder o decencia. O mantener la coalición o reconocer que las mujeres no somos de dos clases

UCRANIA; CANDIDATA A ENTRAR EN LA UE

Me vais a permitir dos líneas con un par de noticias. Primero, felicitarnos porque Ucrania ha sido admitida como candidata para entrar en el Unión Europea. Es una forma modesta pero rotunda de apoyar al débil, de reconocer que ha sido arrasado injustamente, y también de afirmar la europeidad de los territorios del este, tanto tiempo separados de la zona occidental del continente. Esta gente, dominada tanto tiempo por los soviéticos tiene derecho a nuestro apoyo.

La otra noticia incalificable es la negativa del PNV a dedicar una calle a Miguel Ángel Blanco en Vitoria. Qué pena y qué vergüenza. El próximo 10 de julio se cumplen 25 años del asesinato del edil del PP y de las increíbles manifestaciones que echaron a España entera a la calle contra el terrorismo. El pleno consiguió al final sacar adelante la medida con el respaldo de socialistas, populares y podemos y la abstención de Bildu. Pero el PNV se ha cubierto de gloria al votar en contra. Dice que es que hay muchas más víctimas y sería injusto. Injusto. Ahí lo dejo.