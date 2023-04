Schlichting, sobre la tensión entre Podemos y Sumar: "El PSOE se decide por Yolanda Díaz frente a Podemos"

Audio

¡Muy buenos días España! Bienvenido a Fin de Semana en la cadena Cope, sólo faltabas tú! Te saluda, en nombre de todo el equipo, Cristina López Schlichting. Pues ya estamos en Semana Santa, bien pronto este año. Es 1 de abril y ayer fue viernes de dolores, mañana es domingo de ramos. Muchos tendréis vacaciones y otros tantos protagonizareis procesiones y celebraciones que han hecho famosos a nuestro país, con las imágenes más hermosas, los arreglos florales con mejor gusto, las marchas musicales más impresionantes.

Un despliegue de delicadeza y trabajo sobre un sustrato de fe que sostiene nuestras tradiciones y nuestra forma de entender la vida. Mañana el Papa celebrará la misa de Ramos en Roma, parece que se ha recuperado bien de la bronquitis que le ha llevado esta semana al hospital, como a tantos oyentes, porque hay que ver la de catarros, gripes y follones respiratorios que hay este año.

Bajan algo las temperaturas y lloverá en Galicia, el área Cantábrica, alto Ebro y Pirineos, pro se mantendrá despejado en el resto de la península. Pensábamos que la Semana Santa no habría agua y, como siempre, nos equivocamos. Las nubes respetarán las procesiones hasta el miércoles, pero luego hay un panorama incierto que después nos intentará especificar Jorge Olcina a las once. Tened cuidado porque empieza un período complicado en las carreteras, con 16 millones de desplazamientos, cuatro millones este primer fin de semana.

El cambio de tiempo, que preocupa a las hermandades y cofradías es sin embargo una maravillosa noticia para los incendios. Cuando cerrábamos el horrible capítulo de Teruel y Castellón se ha desatado una nueva ola con un epicentro monstruoso en Asturias.

Arde la cordillera del norte, desde el límite con Cantabria, también azotada por las llamas, hasta cerca de Galicia, con un punto central de la crisis justo en la capital asturiana, en Oviedo, donde el devastador incendio del monte Naranco llegó hasta las inmediaciones de los maravillosos monumentos del prerrománico español, San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. El fuego de Oviedo se ha controlado pero hoy se contabilizaban otros 105 incendios activos. Permanecen cerradas las carreteras AS 351, la AS 366 y la CO 4, de Covadonga a Los Lagos. El presidente de la Comunidad, el socialista Adrián Barbón, hablaba de “terrorismo” y proclamaba que “Asturias no arde, la queman”.

Barbón anunció anoche que solicitará la declaración de Asturias como zona catastrófica y en estos instantes está reunido evaluando la situación con los alcaldes de los 46 concejos más afectados. La lluvia de hoy hace concebir esperanzas a los efectivos que combaten los fuegos.

El ministro del Interior, Marlaska, se ha trasladado a la zona y reitera que están en marcha las investigaciones para encontrar a los culpables de estos incendios que para la gente sobre el terreno es obvio que han sido provocados. En primavera y con viento sur, justo las condiciones de esta semana, todos los años hay ganaderos que aprovechan para quemar monte y aumentar clandestinamente la superficie de pastos para las reses. La mayoría de las quemas no se controlan ni autorizan y a menudo corren el riesgo de convertirse en fuegos descontrolados, como ha ocurrido en este caso. Añade la sequía, y tienes el desastre servido. Pero aquí hay que buscar responsables. De otro modo, esto no se detiene.

Enseguida te vamos a hablar del verano que se nos avecina, extraordinariamente seco, pero antes permíteme un par de pinceladas de actualidad. La primera es nuestro presidente, que ha estado en Pekín, un viaje importante ahora que China se disputa con Estados Unidos el liderazgo del mundo.

Cuando éramos pequeños apenas había asiáticos en España. Un chino era un señor amarillo que se pintaba en los flanes, vestido con túnica y un sombrero triangular y unos bigotes como fideos que le llegaban casi hasta el suelo. Hoy en día China ha conquistado el mundo y, no nos engañemos, tiene en su mano hacer la paz en Ucrania porque Rusia es su aliado. Evidentemente, un país pequeño como el nuestro no puede hacer otra cosa que repetir las posiciones de la Unión Europea a favor de Ucrania, nuestro compañero agredido, y eso ha hecho Pedro Sánchez. El presidente ha ido y vuelto sin grandes acuerdos en un viaje destinado sobre todo a hacer fluida nuestra relación comercial, pero no está de más subrayar que Pekín y Washington tienen los hilos de una guerra que está matando a la gente y que hay que parar con urgencia. Bienvenido este viaje si sirve para recordarlo.

Justo allí, en la otra parte, los Estados Unidos tienen montado un follón de miedo con Donald Trump. El ex presidente usó fondos de su partido para pagar a una actriz porno con la que había tenido relaciones con el fin de que no contase su aventura. Ahora, la oposición azuza las investigaciones, no porque le preocupe la moralidad del país, sino porque Trump aspira a presentarse de nuevo a la carrera presidencial. El martes parece que lo detienen, eso sí, creo que sin ponerle las esposas, pero para ficharlo e iniciar diligencias y Trump, fiel a su estilo, ha decidido convertir todo esto en parte de su campaña electoral. Por ahora, la cosa le favorece en las encuestas. Qué lamentable todo.

Y hay una noticia pintoresca en España porque, por primera vez en la legislatura, el gobierno se queja de Tezanos, el jefe manipulador del CIS. El Gobierno, sí, porque claro, parte del Gobierno es Podemos. ¿Qué les ha pasado? Pues que hasta ahora les ha parecido bien que el ayudante de Sánchez cocinase las encuestas electorales en contra del PP y VOX, pero que de repente, cuando la cosa les ha perjudicado, ya les molesta la manipulación.

Lo que está ocurriendo es que se está rompiendo la coalición de Gobierno. Mañana se presenta la plataforma Sumar, que lidera la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Hay un follón importante porque Podemos y Sumar no acaban de ir del bracete. Aunque Yolanda les ha pedido a todos que vayan a su puesta de largo, con el resto de partidos de la izquierda, como IU, Más País o Compromís y los Comunes, pero Ione Belarra ha dicho que no porque aún no han conseguido firmar un pacto. Algunos podemitas se han rebelado, por ejemplo la coordinadora de Navarra o el líder de Galicia, y ya está el follón servido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ante esta quiebra, el PSOE tiene que decidir y parece, parece que está decidiendo por Yolanda Díaz, con la que Sánchez se lleva mejor que Pablo Iglesias. Signo de este cambio de los socialistas fue el protagonismo que recientemente le cedió a la vicepresidenta Pedro Sánchez en la moción de censura planteada por Vox. Ione Belarra e Irene Montero habían pedido intervenir en el pleno, pero el presidente prefirió a la jefa de Sumar que a las de Podemos.

En ese contexto hay que entender ahora las protestas de los morados contra Tezanos. Ya no se fían del Gobierno y empiezan a sospechar que les están haciendo la cama. Los planes nuevos del presidente pasan por presentarse a las elecciones como el voto útil de la izquierda y dejar a Yolanda el papel de la ilusión. A Podemos le quedaría cargar con todos los desastres y la mala imagen dela legislatura. Ya se sabe que Pedro es experto en hacer amigos a los que después deja en la cuneta.