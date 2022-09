Schlichting, sobre Sánchez: "Está al frente de un país con problemas urgentes económicos, de justicia..."

Vídeo

Critican a Pedro Sánchez por haberse marchado a las Naciones Unidas, para dirigirse a los mandatarios del mundo entero y quizás es injusto. Es verdad que está al frente de un país con problemas urgentes, como los económicos, de justicia cuyos órganos presidenciales no pueden renovarse, hay problemas de batallas incluso dentro del PSOE, pero también es cierto que hay problemas internacionales de extraordinario calado. Entre ellos la guerra de Ucrania por lo tanto, puedo entender que se marche a los Estados Unidos, ya que ha dado dinero para la superación de la pandemia, para la Fundación Bill Gates, la defensa de la mujer.

Ahora bien le ponen un micrófono y le preguntan por uno de los más graves momentos de la actualidad internacional, por la muerte de Mahsa Amini (22 años) en Irán, ya que en su caso salió con el pelo por debajo del velo, se le veía. Y recibió una paliza de la policía de la Moral iraní. de tal manera, que ha muerto en un hospital de este país, una injusta muerte que pone en relieve la situación de las mujeres iranís.

Bueno le preguntan por Mahsa Amini y contesta "quién es" y que ha oído algo en redes sociales, pero que en ese momento no puede expresarse sobre ese extremo. Esto quiere decir que no ha preparado él su discurso de las Naciones Unidas. Segundo, que no lee la prensa, ni siquiera las redes sociales. Y que su discurso sobre la mujer es una mentira porque si hay algo que denunciar no es lo que dice Irene Montero sobre su negociado de la mujer, sino esto que las mujeres en muchos lugares del mundo no pueden estudiar, viven sin libertad y se las obliga hasta el extremo de matarlas si enseñan su pelo. Y el presidente no sabe de lo que estamos hablando.