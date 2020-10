Schlichting, sobre Iglesias ante el Día de la Hispanidad: “Es la primera vez que se ve en ésta"

Audio

¡Muy buenos días España! Ha refrescado y hoy tendremos temperaturas más bajas por toda España. Bienvenidos a este 11 de octubre extraño, un puente de la Fiesta Nacional que, sin embargo, felicitamos a todos, porque todos vivimos en paz, en un país desarrollado (con sus problemas, pero desarrollado) y donde todavía hay una constitución, un marco legal, un Rey y unos tribunales que nuestros padres asentaron en la transición y permiten la convivencia en perdón mutuo tras la terrible guerra civil. No es poco lo que festejamos y se suma a la memoria de una Historia enorme.

DÍA DE LA HISPANIDAD

España fue crucial para el mundo, no sólo en su expansión por América sino en la definición de la Europa actual, en la lucha contra los árabes y los otomanos. De todo este recorrido quedan 600 millones de hispanohablantes en el mundo. El 7,6 por 100 de la población mundial. Casi 22 millones de personas estudian castellano en 107 países. Un extraordinario patrimonio del que bien podemos sentirnos orgullosos. Felicidades de corazón.

No se pueden hacer grandes fiestas este año y en el caso de Madrid, ni siquiera está autorizado salir al campo o abandonar la ciudad. Además, la Consejería de Sanidad ha decretado cuatro nuevas zonas básicas de salud en los municipios de Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Coslada y Collado Villalba, que no estaban afectados por el estado de alarma, y que tendrán restringida la movilidad a partir de las 0.00 horas de mañana 12 de octubre.

LA PRIMERA VEZ QUE PABLO IGLESIAS ACUDE A LA CELEBRACIÓN

Pero para celebrar la Hispanidad, el Día del Pilar y la Fiesta Nacional tendrá lugar mañana un “acto militar reducido” preparado por el ministerio de Defensa y la Casa Real en el patio de la Armería del Palacio Real. Esta vez no desfilarán uniformados ni blindados por las calles y el Rey no ofrecerá una recepción en Palacio con el tradicional besamanos. En ese acto, y acorde a su posición institucional y a su cargo, veremos a don Pablo Iglesias acudir a palacio. No sabemos si con el pelo suelto, con coleta o con moño.

Es la primera vez que el dirigente de Podemos se ve en ésta, porque cuando estaba en la oposición rechazaba siempre la invitación argumentando que “no había nada que celebrar”. Será pues la primera vez que el líder de la formación morada acuda a esta celebración y lo hace después de las recientes críticas a la Monarquía, que encabezó el ministro de Consumo , Alberto Garzón, quien acusó a la monarquía de "maniobrar" contra "el Gobierno democráticamente elegido".

EL REY EN BARCELONA

Iglesias ha reiterado además hace poco que el núcleo de la actividad de Podemos es conseguir en España una república y el viernes concedió una entrevista en una radio local catalana, rac 1, justificando que en la visita del Rey a Barcelonani el presidente en funciones de la Generalitat ni la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, hubiesen acompañado al monarca, como requería la visita del jefe del estado. "Es que no tiene demasiados partidarios en Cataluña", dijo.

EL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN Y EL CASO DINA

El partido y sus seguidores han desatado además una campaña contra el juez García Castellón por haber solicitado la imputación de su dirigente en el llamado caso Dina. El magistrado, al que han llegado a amenazar de muerte los trolls de Podemos, ha tenido que acudir al CGPJ para denunciar que sufre una campaña de desprestigio inédita en 42 años de carrera y la Policía ya investiga amenazas directas. La exposición razonada, que solicitaba la imputación de Iglesias por delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa o simulación de delito, levantó el miércoles polvareda. Pablo Iglesias, principal afectado, declaró que ve «inconcebible» acabar imputado en el Supremo y añadió: «La derecha de este país está dispuesta a utilizar todo tipo de medios, legales e ilegales, para hacer caer a este Gobierno».

Curiosamente García-Castellón ha sido el encargado de instruir las investigaciones contra Esperanza Aguirre, Ignacio González y, más recientemente, Jorge Fernández Díaz en sus relaciones con los manejos del comisario Villarejo. Así que el juez que más golpes ha asestado a la derecha se ha visto transformado en un golpista de derechas.

Entretanto, ayer Pedro Sánchez defendió en Portugalla medida e invocar el estado de alarma para confinar Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa (i), descubren la placa conmemorativa de la XXXI Cumbre Luso-Española, en Guarda, (Portugal), a 10 de octubre de 2020. El encuentro se produce en el marco de las actividades de la Cumbre a la que Sánchez ha acudido con el objetivo de tratar, entre otros asuntos, la llamada "Estrategia de Desarrollo Transfronterizo".Moncloa

Y la Justicia ha dado un nuevo revés a los confinamientos de municipios sin estado de alarma. Ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, que este sábado ha tumbado el confinamiento que había ordenado el Gobierno regional para la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina. El Ejecutivo regional promovió el cierre perimetral de este municipio, ante la alarmante propagación del coronavirus detectada.

TRUMP, EL CORONAVIRUS Y LAS ELECCIONES

Finalmente, en EEUU, Donald Trump este sábado por acabada su convalecencia por el coronavirus y ha retomado la campaña con un discurso desde el balcón de la Casa Blanca a un millar de personas reunidas para apoyarle, la mayoría de ellas con mascarillas pero sin guardar la distancia de seguridad que recomiendan los médicos. «Me encuentro bien, ¿qué tal vosotros?», dijo Trump desde su balcón a los congregados, que estaban a unos 20 metros de distancia, y habían sido invitados por la propia presidencia para este evento. «Por medio del poder de la ciencia y la medicina de América, erradicaremos de una vez por todas este virus chino», dijo el presidente. Cada uno con lo suyo.