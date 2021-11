Schlichting, sobre el atropello del Colegio Montealto: "La muerte de un niño nos pilla desarmados"

Vídeo

Mis queridos amigos: desde que muriera la niña Mariquilla, atropellada en el Colegio Montealto por una madre que cometió un error al manejar su coche, no hago más que pensar sobre el extraño silencio que genera la muerte de un niño, de un inocente. Y lo completamente absurdo que es, y lo desarmados que nos pilla frente a la muerte, y el sinsentido.

Acabamos de recibir una carta de los padres de esta niña, de Mariquilla, María y Álex, que dan gracias por todos aquellos amigos que rezan por ellos, que los acompañan con su cariño y que dicen tres cosas verdaderamente incomprensibles. Primero dicen que la persona más damnificada con todo esto es la que ha atropellado a su hija. Alguien que además, añaden, no tiene culpa, porque se ha visto arrastrada también por su impericia al conducir el coche o por el accidente en sí, que ella no quiso procurar.

Después dicen que puede que todo esto haya sido permitido para un bien mayor, para ayudar a aquellas personas que están sorprendidas por su propia reacción, por la reacción de la comunidad cristiana en la que viven, para consolar el alma de los que están buscando y encuentran aquí una esperanza que seguir, y les animan a seguir esta vía.

Por último, confiesan que están seguros de que Mariquilla está en el Cielo. Cuentan que se abrazan al peluche de su hija para poder soportar la circunstancia y le dan gracias a Dios por los cinco años que la han tenido.

Son cosas que no son de este mundo. Son cosas que no responden a nuestra forma normal de actuar. Son, sin duda, milagros patentes que tienen lugar en el espacio y en el tiempo, y que nos hace preguntarnos qué hacemos que no seguimos este foco, si verdaderamente en la vida existe la posibilidad de tener la absoluta convicción de que tu hijo muerto está en el Cielo.

Si existe la posibilidad, a partir de ahí, de perdonar con el corazón lleno a la persona de la que ha venido tu mal. Y existe la posibilidad, a la vez, de seguir creyendo en el bien y que las personas pueden, incluso en esto, encontrar un bien, merece la pena que corramos deprisa este punto.

Ahora nos toca a nosotros, porque si tomamos nota de una forma superficial de esto y pasamos página, no estamos siendo leales con lo que ha acontecido y estamos dejando que la muerte de esta niña, de Mariquilla, pase sin más. A lo mejor es un espacio y un tiempo que nos está llamando a cada uno de nosotros a emprender un camino.