Schlichting: "Sánchez ha decidido imitar 'The Crown' y ha encargado una serie sobre sí mismo"

Vídeo

¡¡¡Muy buenos días España!!! Bienvenido! Esto es Fin de Semana Cope, escuchas a Cristina López Schlichting

La semana se despide con una subida de temperaturas y ambiente agradable. Por la tarde, intervalos nubosos en el tercio oriental de la península y algún chubasco. Aprovechad hoy, porque ya empieza el tiempo otoñal y, en la semana entrante, tendremos las tan necesarias lluvias, como nos anunciaba Jorge Olcina.





Gran Bretaña, el epicentro de la noticia

Con enorme expectación y mucha pompa y boato se siguen los acontecimientos en Gran Bretaña, donde ayer se proclamó oficialmente rey a Carlos III.









Los británicos, emocionados por las calles, siguiendo los pasos de su nuevo monarca y los escenarios de las ceremonias. Depositan flores en Buckingham Palace en memoria de Isabel II, tantas que han tenido que ser colocadas en los parques porque ya no caben. La noticia del día es que el funeral por la reina difunta será el 19 de septiembre en la Abadía de Westminster, su hijo ha declarado festiva esa jornada. El cuerpo de Isabel II llegará desde Escocia, donde ha fallecido, en avión. Entretanto permanecerá en Edimburgo, con el fin de que la gente pueda asistir a la capilla ardiente, que luego se repetirá en Londres. Hoy es trasladada desde el castillo de Balmoral a la catedral escocesa de Saint Gilles. El chau chau del corazón lo protagonizó el nieto Harry con su polémica esposa, Meghan Markle, que ha acusado de racismo a la familia real y no es especialmente estimada en Inglaterra.

Ha trascendido que Carlos prohibió a su hijo menor asistir con Meghan al lecho de muerte de su madre. Su mujer hubo de permanecer en Londres mientras el benjamín acudía a Balmoral, adonde llegó cuando Isabel II ya había fallecido. Ayer la pareja protagonizó un paseo público con el heredero Guillermo y su esposa que pareció una forma de calmar los ánimos y escenificar cierta concordia.





'Las cuatro estaciones', la serie sobre la vida de Pedro Sánchez

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Me pregunto si la expectación despertada por los funerales y nombramientos de Gran Bretaña no habrá desatado los celos de Pedro Sánchez. Nuestro presidente ha decidido imitar la serie The Crown y el papel que ha tenido para interesar a la opinión en la monarquía británica y ha encargado una serie sobre sí mismo. Como lo oyes. Tendrá en principio dos episodios ampliables a cuatro y lleva por título provisional “Las cuatro estaciones”. La noticia se publicó ayer en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y explica que la secretaría de estado de comunicación, dependiente de presidencia, ha firmado un convenio con dos productoras importantes, Sequoya contenidos, del grupo Atresmedia y The Pooltm, para el rodaje de una serie sobre Pedro Sánchez. Secretaría esgrime lo siguiente para justificar este NODO que se filmará con tu dinero: “el documental es un instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las funciones y el quehacer diario de la presidencia del gobierno (…) realizando una ejercicio de transparencia acorde con la democracia del siglo XXI”. No hay nada que añadir.

El presidente que no comparece apenas en las cámaras, que evita el encuentro con la gente, que esquiva a los periodistas, se hace una serie a sí mismo.

Pero nada, nada de lo que abre las noticias estos días va a cambiar tu vida. Los británicos tendrán que trabajar duro y luchar tanto como nosotros la crisis económica y social y, en su caso, con los agravantes de una nación con muchas grietas donde el primer ministro acaba de dimitir en medio de escándalos y no tienen ya el apoyo y la fuerza de la Unión Europea.





Guerra en Ucrania: avance de ucranianos ante la retirada de los rusos

En cambio, lo que sí te afecta de lleno es lo que pasó ayer en Ucrania. La guerra contra Rusia se está llevando nuestro dinero, dificulta el comercio internacional, frena los suministros de energía y no parece que vaya a terminar. Lo que se pensó sería un paseo militar de Putin en una nación más débil ha tomado una deriva inesperada por el arrojo de los ucranianos, el apoyo de Estados Unidos y Europa y la torpeza estratégica de Moscú. Lo cierto es que se ha producido en la región de Jarkov, en el este de Ucrania, un avance importante de los ucranianos y estamos asistiendo a una retirada de los rusos, que argumentan que sólo es un movimiento táctico. Las tropas de Zelenski han izado banderas en ciudades como Balakleya, el viernes, y ayer en Kupiansk e Izium. Se trata del mayor avance de las tropas ucranianas desde marzo.

Audio









Noticias relacionadas:

La Casa Real británica no sabe dónde colocar a Meghan Markel en el funeral de Isabel II