La Casa Real británica no sabe dónde colocar a Meghan Markel en el funeral de Isabel II

El Reino Unido está inmerso en momentos históricos tras la muerte de la que ha sido su soberana durante 70 años y que fallecía el pasado jueves 8 de septiembre dejando un vacío en su pueblo que la veneraba pese a algún que otro momento difícil en su reinado como aquel inolvidable 1992, el "annus horribilis", como le denominó la misma Isabel II.

Este mismo sábado, en un acto sin precedentes e histórico, teniendo en cuenta que es la primera vez que se retransmite en televisión, Carlos III ha sido proclamado Rey en presencia de su esposa, la Reina consorte, Camilla, y su hijo ya Príncipe de Gales, Guillermo. Ambos, han sido testigos del juramento del nuevo monarca.

En su discurso de proclamación, Carlos III ha jurado mantener la seguridad de la Iglesia en Escocia y ha elogiado el trabajo de su madre durante todos estos años. "Mi madre ha supuesto un ejemplo de vida y de servicio social. Soy consciente de las responsabilidades y me esforzaré en seguir el inspirador ejemplo para mantener el Gobierno Constitucional y buscar la paz de los pueblos, de estas islsas y de la Commonwealth" afirmaba el Rey Carlos.

En el mismo discurso, el monarca ha recalcado su amor a sus hijos, con mención especial a los nuevos Príncipes de Gales, Guillermo y Kate para a continuación decir "expreso mi amor por el Príncipe Harry y Meghan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero".

Harry y Meghan a los que la muerte de Isabel II les sorprendió, precisamente, en el Reino Unido donde se encontraban participando en la apertua del One Young World Summit, un evento de carácter benéfico con jóvenes líderes internacionales.

Carlos III pidió a Harry que no llevase a Meghan a Balmoral

El pasado jueves cuando la salud de la Reina Isabel II era extremadamente delicada, el príncipe Harry - que se encontraba en Frogmore Cottage-, recibió una llamada de su padre pidiéndole que se trasladara de forma inmediata a Balmoral, pero solo sin la compañía de su esposa Meghan, según asegura el diario The Sun.





Este dato publicado por el diario británico da al traste con otras informaciones aparecidas durante los actos del 70 aniversario de Isabel II en el trono en los que participaron los duques de Sussex y que parecían confirmar que las tensiones entre los miembros de la familia real británica comenzaban a suavizarse con Harry y Meghan. Durante los actos del jubileo se les pudo ver algo más cercanos con la familia, tras romper el pasado 2020 con todas las obligaciones que supone ser un miembro de la monarquía británica. Meghan y Harry decidieron poner tierra de por medio y marcharse a vivir a California junto a sus hijos, Archie y Lilibet (precisamente a la pequeña hay aún miembros de la familia que no la conocen en persona).

Según The Daily Mail, en medio de la tragedia familiar del jueves tuvo lugar "un drama familiar que involucraba al duque y la duquesa de Sussex". Los diarios británicos aseguran que el ya Rey Carlos dijo a su hijo pequeño que "no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste". Carlos dejó claro a Harry que "Meghan no sería bienvenida" y subrayó que "Kate, la esposa de William, no iría y que las personas que acudieran realmente deberían limitarse a la familia más cercana", según fuentes citadas por The Sun.

¿Dónde estará situada Meghan en el funeral de Isabel II?

Ahora mismo es una de las cuestiones más espinosas para el protocolo de la casa real británica. Meghan Markle asistirá a las exequías, pero no se sabe aún dónde estará situada en los actos religiosos.

Tendremos que esperar a revelar la solución a esta incognita. De momento, los Duques de Sussex han realizado su propio homenaje a la abuela de Harry, del que siempre se ha dicho que era su nieto favorito.





Los duques han utilizado la web de su fundación para homenajear a Isabel II. La web de Archewell aparece completamente en negro con este mensaje: "En memoria de Su Majestad, la reina Isabel II (1926-2022)".