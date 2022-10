Schlichting: "Que sí, hombre, barra libre para los independentistas, lo importante es seguir en el poder"

Audio

¡Muy buenos días España! Es sábado 22 de octubre y no acaba de hacer un frío que nos haga quejarnos. Solete por el este, con temperaturas de entre 25 y 30 grados en el mediterráneo, y lluvias por el oeste.

La semana pasada te hablábamos aquí de que el covid está volviendo a presionar en Europa porque el virus se junta en esta temporada con la gripe común, que viene fuerte. Ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias advirtió de esto, que el escenario que se plantea con respecto a la gripe va a causar una “importante afección”. La ministra ha señalado la conveniencia de que haya doble vacunación, añadiendo el refuerzo ante la covid 19.

Ya hemos indicado aquí que se trata de una medida particulamente relevante en el caso de los mayores y los enfermos.

PRESUPUESTOS: COMIENZA EN DEBATE FINO

Los Presupuestos Generales han empezado su andadura política en serio, después de que ayer los socios del Gobierno renunciasen a impugnar las cuentas con enmiendas a la totalidad. Tanto PNV como Bildu y ERC, lo mejor de cada casa, han decidido facilitar las cosas a Pedro Sánchez, por la cuenta que les trae. Comienza ahora el debate fino y un proceso que culminará con las votaciones de noviembre en Congreso y Senado.

EL CUPO VASCO

¿Qué han obtenido a cambio de desbloquear el paso ayer a las dos? Pues todo todo no te lo podemos contar porque esto va en privado, pero a estas horas ya sabemos que el PNV ha conseguido que el Gobierno ratifique la extensión del cupovasco por otros cinco años, lo que proporciona a los vascos unas ventajas económicas muy superiores a las que tenemos el resto de los españoles. Los de ERC siguen con lo de quitar la sedición del Código Penal y ayer ya daba señales positivas el presidente.

Que sí, hombre, barra libre para todos. Que Aquí lo importante es asegurarse el último año en el poder. ¿Qué hay que acargarse todo el esfuerzo institucional de Rajoy para hacer frente al procés, pues se hace. Qué hay que dar a unos un dinero que los otros no tienen, pues también. Los de Bildu, ya se sabe, van viento en popa con lo que Otegi nos dijo hace un años. Que votarían lo que hiciese falta con tal de sacar a los presos de ETA a la calle. Es para que a los votantes del PSOE se les suban los peores colores a la cara.

DOS MUJERES PROTAGONISTAS

Y dos mujeres protagonizan la crónica internacional, las primeras ministras de Gran Bretaña e Italia. La primera, ya sabes que ha dimitido, porque sus sucesores están moviéndose y fíjate, Boris Johnoson coquetea con regresar a su puesto. El ex dirigente estaba en República Dominicana estos días y aparece como el candidato con más posibilidades. Lo cierto es que Inglaterra va como pollo sin cabeza desde que salió del euro y de la UE. Una visión provinciana y nacionalista los llevó a creerse grandes e imprescindibles y, desde el Brexit, no dan un paso derecho. Truss hizo un presupuesto absurdo, con una bajada enorme de impuestos combinada con gran gasto público y las cuentas no salían. Pocas entras y muchas salidas, cualquier ama de casa sabe que así no se va a ninguna parte. El desafuero le ha costado el puesto. Veremos si Johnson es el elegido para desfacer el entuerto.

En Italia, Giorgia Meloni lucha por hacerse perdonar el haber ganado las elecciones con posiciones de derechas. Hoy ha presentado a los dos hombres fuertes del Gobierno y es evidente que quiere moderarse y tender puentes. Antonio Tajani yMatteo Salvini serán los principales ministros. El primero es un convencido europeísta y presidió el parlamento europeo, constituye un mensaje de paz para Bruselas, que temía que Italia empezase a replicar las tonterías de Gran Bretaña, y el segundo es un viejo enemigo temible que ahora tendrá que remar a favor.

ECONOMÍA ESTANCADA Y CRECIMIENTO NULO

Las borrascas del cielo se han replicado en la tierra, porque al director general de Productos Estadísticos del INE se le ha escapado ayer el dato del crecimiento de la economía en el tercer trimestre y parece que será malo. Era en un foro de la Mutualidad de la Abogacía y Alfredo Cristóbal afirmó que “el crecimiento del tercer trimestre, que publicaremos en unos días, estará en torno a cero, poquito arriba o poquito a bajo”. Se refiere a que la economía española está estancada y el crecimiento es nulo. Que el tercer trimestre sea negativo tiene cierta importancia porque podría abocar a España a sufrir una recesión técnica, es decir, dos trimestres negativos consecutivos, en caso de que también en el cuarto trimestre la economía cayese.

Fuentes del INE se han apresurado después a divulgar que el dato aún no está cerrado y que el director de productos estadísticos no es el responsable del cálculo de esta magnitud, pero el bulle bulle estaba sembrado.

SUPERMERCADOS: EL ROSTRO REAL DE LA CRISIS

Y mientras economistas y políticos hablan de cifras, los ciudadanos padecemos el rostro real de la crisis en los supermercados. Estamos asombrados de los precios, 50 euros no dan para nada y ahora, encima hay escasez de determinados productos, en concreto, leche, pollo y ceite.