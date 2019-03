Schlichting: "El Papa Francisco alienta vigorosamente el diálogo con el ala moderada del Islam"

Llueve. Llueve por fin aquí en Murcia y es noticia. Desde noviembre no veían el agua y, como aquí, cae en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, sur de Extremadura, en las Baleares, este de Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla y norte de las Canarias. En el resto del país, cielos nublados. En muchos lugares de España han escuchado con agradecimiento cómo el agua caía mansamente esta noche, aliviando una sequía para la que ya se anuncian restricciones en varias autonomías.

El Papa está en Marruecos, siguiendo las huella de aquel histórico viaje de Juan Pablo II. En el país vecino, que también afronta la tremenda ola migratoria mundial, hay ya una elevadísima cifra de subsaharianos cristianos, existe una comunidad clandestina de conversos y, por supuesto, misioneros. Algún listo se ha permitido reprochar al Santo Padre el viaje a un país musulmán. Evidentemente, se pasa por alto la gravedad del problema yihadista. La visita al Rey Mohamed VI reviste un importante peso ecuménico y cultural.

La España del interior se vacía La zona centro de la Península ha perdido en la última década 250 mil habitantes José Melero Campos 31 mar 2019 - 01:35

En la tremenda batalla contra los extremistas islámicos no pueden ahorrarse recursos militares, cooperación internacional y trabajo policial. Pero hay un arma letal que pocos perciben y el Papa parece ser de los pocos líderes mundiales que se dan cuenta.

El Islam tiene que aislar el virus del radicalismo por sí mismo. A los musulmanes les falta su Ilustración, su Siglo de las Luces que separe Estado y Religión. Francisco alienta vigorosamente el diálogo con el ala moderada del Islam. Se están dando pasos grandes. En los atentados de Nueva Zelanda llamó la atención el abrazo público de los obispos a los imanes afectados por los crímenes en las mezquitas. Pero, previamente, Egipto impulsó una campaña de defensa de los cristianos coptos inimaginable hace años, permitiendo incluso nuevas construcciones para el culto. La raíz de ambos gestos es la visita del Papa a Al Azhar, el más prestigioso centro suní del mundo, y el documento firmado el pasado febrero en Abu Dabi con el gran imán Ahmad Al Tayeb. Ambos responsables condenaron en ese texto el terrorismo y llamaron al trabajo por la paz. No hay camino más eficaz para estrangular el yihadismo terrorista. Eso exactamente hace el Papa en Marruecos.

En la capital hay hoy una manifestación importante. La España vacía sale a la calle para denunciar que, en los últimos dos lustros, ha perdido 45.000 habitantes por año. Casi 5000 localidades están amenazadas de desploblación, muchas de ellas con un patrimonio cultural que italianos o franceses hubiesen convertido en una máquina turística de la potencia de la Toscana, Bretaña o Borgoña. La densidad poblacional de estos lugares es pavorosa. La España rural ocupa el 90 por 100 del territorio y sólo concentra el 20,7 por ciento de la población. El grueso de la población se apelotona en las costas y en las grandes ciudades, algunas de las cuales, como Barcelona o Madrid, resultan agobiantes. Hay verdaderos desiertos. Soria encabeza la lista, con 8,7 habitantes por kilómetro cuadrado. En Europa hay una media de 177. Pero hay muchas provincias de Castilla y León en esta situación, también de Castilla-La Mancha. Teruel, La Rioja, Zaragoza y Lérida presentan signos alarmantes.

Las personas que resisten en estos centros desérticos acuden hoy a Madrid, a la Plaza de Colón, a las doce, para pedir literalmente socorro. No sólo dinero e infraestructuras, también ideas que ayuden a fijar población y atraer nuevas familias.

Y hoy tenemos que dar la tristísima noticia de que cinco personas han sido heridas en Barcelona. No son borrachos, ni accidentados, son pacíficos manifestantes que acudieron ayer a la convocatoria del partido Vox en la Plaza de España de Barcelona. Arran, grupo independentista vinculado a la CUP, y los Comités de Defensa de la República, los tristemente famosos CDR, convocaron una contramanifestación y encapuchados vestidos de negro lanzaron piedras, pintura y vallas de obras públicas contra los Mossos d' Esquadra, que tuvieron que hacerlos frente. Las hogueras de los contenedores quemados jalonaron un día triste, que terminó con siete detenidos. Las imágenes de los agredidos, algunos cubiertos de sangre, han corrido por internet y generado perplejidad. ¿Qué está pasando en Cataluña? ¿Por qué hay tanto odio? Acaso no hay libre derecho de manifestación en España. Hace dos semanas miles de independentistas llegaron a Madrid para manifestarse con toda tranquilidad. No se les molestó, circularon libremente y fueron acogidos con buenas maneras. Aquí se gritó contra el Rey, contra España y contra la Constitución. ¿Qué sociedad se está fabricando en Cataluña que no permite la libertad ni la pacífica convivencia?