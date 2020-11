Schlichting: "El Ministerio de la Verdad que ha anunciado el Gobierno es incompatible con la Constitución"

Vídeo

Hoy este vídeo es una llamada de alerta a todos los colegas de la profesión periodística, pero también a todos los españoles porque está amenazaba verdaderamente la libertad de prensa, y por lo tanto, la libre expresión, uno de los grandes pilares de la democracia.

El Ministerio de la Verdad que ha anunciado el Gobierno es sencillamente incompatible con la Constitución. Vamos a analizar cuál es la excusa del Gobierno.

La excusa son ataques reales que estamos sufridero particularmente en los países occidentales, en Europa y en Estados Unidos, por parte de potencias que tienen un sesgo dictatorial y que están intentando inclinar la balanza de las redes sociales y las discusiones digitales a su favor.

Concretamente la alarma en Europa es muy seria con Rusia, que a través de sus robots ha enviado un montón de información que ha influido en la campaña electoral norteamericana. O por ejemplo en España, en el momento más grave de nuestra unidad nacional, el brote independentista y el intento de una declaración de independencia unilateral.

En ese momento hubo muchísimos mensajes de los robots rusos que influyeron en la población y resultaron muy amenazantes. Europa ha dicho que esto lo tenemos que parar.

¿Quién lo tiene que parar? Lo tienen que parar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los sistema de información de los Gobiernos. Hay que blindarse frente a los hackers y los robots, y en caso de que se determine que están influyendo, serán los medios de comunicación los que cuenten a la gente que esto está pasando.

Que el Gobierno agarrándose a esta defensa de los robots internacionales cree un Ministerio de la Verdad significa que va a poder establecer lo que es o no una mentira. Lo que es o no una información sesgada. Lo que es o no una fake new.

¿Por qué nos alarma tanto la noticia? El jefe de todo esto va a ser la mano derecha de Sánchez en en control de la información, que es Iván Redondo. El hombre que determina las líneas de comunicación de Pedro Sánchez y que influye en la política que se está estableciendo. Es una barbaridad que esta persona gobierne un órdago de control de la información y de la prensa. Esto no se puede tolerar.

Además ya ha dejado claro lo que quiere a través de una pregunta que ya se introdujo en el CIS de Tezanos, en esa encuesta nacional que da resultados sobre la evolución de la opinión en España. Se le hizo una pregunta muy interesante a la gente y muy peligrosa.

¿Cree usted que la información del coronavirus debe circular libremente en España, cree que debe ser objeto del debate de la prensa, de sus informaciones? ¿O cree que tienen que ser un órgano centralizado el que ponga orden?

La gente ante una pregunta tan sesgada, contestó que quería un órdago centralizado. Pues bien, este órgano está aquí. El Ministerio de la Verdad y es claro que no solo va a dedicarse a los robots rusos, sino que además va a hablar de cosas como el coronavirus, por lo tanto materia nacional.

Es el momento de poner pie en pared. La profesión tiene que responder frente a esto y hay que dejar claro que no se puede permitir este Ministerio de la Verdad.