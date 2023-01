Schlichting: "Con la ley del ‘sí es sí’ en vigor las rebajas y excarcelaciones no se pueden frenar"

Audio

A la espera de acusación el yihadista que asesinó a Diego Valencia en Algeciras





Mañana pasa a disposición judicial el yihadista que asesinó a Diego Valencia e hirió al sacerdote salesiano Antonio Rodríguez. Los días de investigación policial se han prolongado gracias a la legislación antiterrorista y el lunes tendrá que evaluar el juez si se le acusa o no de atentado, lo que agravaría en diez años la pena por asesinato. Empieza ahora un largo luto para la familia y los vecinos del sacristán, que es recordado como el salvador de muchos jóvenes en riesgo de exclusión, precisamente de las zonas más deprimidas de Algeciras, a los que animó durante décadas a incorporarse a las celebraciones cofrades de la Semana Santa y de las cruces de Mayo y a las festividades del carnaval. Diego deja viuda y dos hijos. Se da la circunstancia de que su mujer, Ana María Aguirre, que padece asma, conoció en el hospital la noticia del asesinato de su marido. Desde aquí un fuerte abrazo a esta familia ejemplar. Han sido muchísimos los oyentes que han enviado sus condolencias.

Terror en EE. UU y Jerusalén





Las noticias internacionales son también luctuosas. Vergüenza y consternación en los Estados Unidos, desde donde se han difundido las terribles imágenes del asesinato de un joven negro, Tyre Nichols, a manos de cinco policías, también afroamericanos que, sin que estén claros los motivos de la detención, se ensañaron a golpes con el muchacho y lo acabaron matando a patadas en la cabeza y el pecho. Han sido expulsados del cuerpo de policía y se enfrentan a las graves acusaciones.

En Israel continúa la escalada de atentados. Un hombre armado abrió ayer fuego en un restaurante judío de Cisjordania, pero no se produjeron víctimas. Es el tercer atentado contra objetivos israelíes en las últimas 24 horas. Los dos anteriores dejaron siete muertos en Jerusalén. Uno de los atacantes tenía trece años y fue abatido por las fuerzas de seguridad. Es tremendo lo que puede hacer la locura de la ideologización. Trece años. El jueves, soldados del ejército israelí llevaron a cabo una redada en el campo de refugiados de Yenín. En la refriega mataron a siete milicianos palestinos y dos civiles. La tensión es máxima.





Ley del 'solo sí es sí': la solución que sigue buscando el Gobierno





Y aquí en España las novedades vienen determinadas por el clima preelectoral en que se encuentra la política. Las cosas importan menos. No importa la vida del no nacido, importa el eco que las medidas pro y contra aborto pueda tener para los partidos. No importan las agresiones sexuales a las mujeres, importa el eco que las medidas de su protección pueda tener en los distintos partidos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha comprobado en las encuestas internas que la reducción de condena a los agresores sexuales por la ley de Irene Montero está perjudicando a la intención de voto del Partido Socialista más que la eliminación del delito de sedición o la reforma de la malversación a favor de los independentistas catalanes. Aunque la postura de la coalición de gobierno con Podemos ha sido una defensa cerrada de la norma del “sí es sí”, contra todo raciocinio, el diario El País cita hoy una nota del ejecutivo para resolver “En el futuro los problemas detectados”. Es la primera vez que se admite oficialmente el desastre.

El Gobierno sabe que las grietas penales ya no tienen remedio. Una vez que la ley ha entrado en vigor las rebajas y las excarcelaciones no se pueden frenar por el principio básico que impide aplicar hacia atrás una ley que perjudique al reo. La ministra fue advertida de los problemas legales que planteaba la norma, pero hizo oídos sordos. Ahora se anuncia que se está pactando con Podemos una modificación para que los delitos del futuro no se beneficien de la ley del 'sí es sí'. El desastre está servido, sin embargo, porque son casi 300 los agresores beneficiados y el goteo continuará, ya que en todas las autonomías los abogados de los condenados que tienen derecho a revisión han iniciado los procedimientos.

El Partido Popular volvió a urgir a ayer a Sánchez a modificar la ley y ofreció su apoyo. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra afirmó que “los votos del PP en las dos cámaras están a disposición del Gobierno para cambiar la Ley".

Va lista Cuca Gamarra… Pedro Sánchez no quiere sin embargo recurrir al consenso y está determinado a seguir negociando con Podemos algún tipo de solución. El gran temor del Gobierno es que alguno de los violadores que ya han salido a la calle cometa otro delito, por las consecuencias electorales que podría tener.

