Schlichting: "¿Imaginan que en las listas de EE.UU. fueran partícipes en los atentados de las torres gemelas?"

¡Muy buenos días España¡ !Bienvenido a tu programa, Fin de Semana! Te estábamos esperando y te acompañaremos de 10 a dos, sábado y domingo. Es 13 de mayo, a lo mejor conoces la canción, “el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría”, es el día de la Virgen de Fátima y resulta jornada muy ventajosa porque puede uno pedirle lo urgente a la Madre del Cielo, que falta nos hace.

Ha llovido además, en muchos lugares de España, pero especialmente en Cataluña. El granizo ha aparecido en El Barcelonés y el Maresme y en Barcelona ha sido tan intenso que ha atorado las alcantarillas y ha vestido de blanco barrios como Poblenou. Para esta noche las lluvias pueden afectar con especial intensidad varas comarcas de Tarragona. Se recomienda prudencia en los desplazamientos y evitar aparcar cerca de rieras o puntos inundables.

La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto este sábado en aviso amarillo por lluvias y tormentas a Baleares, la propia Cataluña, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Y aviso político tiene también la Comunidad Valenciana, que según Gad3, podría cambiar de color en las autonómicas de dentro de quince días y pasar al PP, que sin embargo tendría que recurrir a Vox para gobernar allí. Ximo Puig mejoraría resultados, pero son los socios del tripartito los que no remontan. Compromís va de pena tras el escándalo de Mónica Oltra y Podemos está al borde de no entrar en la cámara, de modo que el gobierno a tres no podría repetirse.

Sánchez en EE. UU.: "La jugada le ha salido un poco mal"

Ha empezado oficialmente la liza electoral y Pedro Sánchez lo ha hecho en los Estados Unidos. El equipo de comunicación colgó en la página web la visita a Biden como parte de su campaña. El texto reza: “El presidente estrenará la campaña con un viaje oficial a Washington donde se reúne con el presidente de Estados Unidos”.

Yo creía que iba como representante de España, de todos nosotros. Pero resulta que ha ido de campaña, lo dice él. No sé qué tal le sentará a Biden saber que ha sido telonero de Pedro Sánchez. Lo cierto es que la jugada le ha salido un poco mal porque en el viaje no se ha logrado gran cosa, ni sobre las sanciones a nuestras aceitunas negras ni sobre la limpieza de las arenas manchadas de plutonio de Palomares, en cambio han salpicado las preguntas de los periodistas sobre los etarras con crímenes de sangre que van en las lista de Bildu, aliado del Gobierno.

Los etarras en las listas de Bildu

Claro, lo que pasa es que no se han arrepentido. 44 de estos etarras en las listas estuvieron condenados por terrorismo y siete de ellos mataron personas. La Asociación Dignidad y Justicia ha exigido que la Fiscalía compruebe si todos ellos han superado las condenas de inhabilitación para cargo público, pero la pregunta es más profunda: ¿Toleraríamos que un condenado por pederastia volviese a las aulas con niños, por mucho que hubiese cumplido con la justicia? Esa es la pregunta.

El cargo público es ejemplarizante y una enorme responsabilidad. Llevar las manos manchadas de sangre nos salpica a todos. Al presidente no le parece decente, pero pacta continuamente con los indecentes. Y en Estados Unidos les ha quedado claro. ¿Se imagina alguien que fuesen en listas republicanas o demócratas partícipes en los atentados de las torres gemelas?

Los okupas de la Bonanova y la ley de vivienda de Sánchez

En fin, el granizo y el frío que rodean Barcelona hoy han contribuido a templar el ambiente caldeadísimo de los okupas de la Bonanova. El juez y los Mossos rechazaron desalojar a los antisistema y la semana ha transcurrido entre protestas frente a dos casas okupadas.

Como la nueva ley de vivienda de Sánchez redobla la protección de las personas que se meten en las casas ajenas, el malestar público es grande. No sólo se obliga a que los lanzamientos tengan fecha y hora públicas, lo que permite organizar la resistencia y las manifestaciones en contra, es que se prolonga dos años el plazo de desalojo y corresponde al propietario demostrar que el que le ha okupado no tiene dificultades económicas, porque de otro modo tiene derecho a quedarse en tu casa.

La desfachatez de los colectivos organizados de okupas se ha ampliado hasta el extremo de disputar la vivienda a las personas discapacitadas.