Schlichting: "Bildu, Esquerra y Podemos tienen en común la ruptura de la solidaridad entre españoles"

¡Muy buenos días España! Que escuchas Fin de Semana, que te habla Cristina en nombre de todo tu equipo de sábados y domingos y que te acompañaremos, si nos lo permites, desde ahora hasta las dos.

Las lluvias nos dan un respiro parcial hoy y regresan mañana. Se meterán con fuerza en la semana, especialmente por el oeste de la Península y tendremos que pedir a las once a Jorge Olcina que nos cuente cómo llegaremos al viernes. Es 10 de diciembre de 2022, en 15 días es Nochebuena, y la conjunción planetaria es la ideal para truhanes, delincuentes y sinvergüenzas. ¿Por qué? Pues mira, vete sumando. Un puente-acueducto de una semana que ha parado España. Las primeras navidades sin pandemia, que nos pillan a todos ilusionados y tirando la casa por la ventana.

El mundial de fútbol, que nos acaba de poner con los penaltis a Croacia y Argentina en semifinales y nos tiene esta tarde pendientes de lo que Portugal pueda hacer frente al Marruecos que nos derrotó a los españoles. ¿Vas sumando? Aquí en este país no hay casi nadie pendiente de las manos del tahúr, que mueve los cubiletes a toda velocidad y que ha decidido que, antes de que llegue enero y empiece la carrera para las elecciones autonómicas de mayo, el va a poner todos los vientos a su favor.

¿Y qué necesita? Pagar a los independentistas, que le han apoyado en los presupuestos, las cuentas pendientes y sacarles de la cárcel por el golpe del procés. Y asegurarse de que tiene controlados a los tribunales y en especial al Constitucional. Y eso ha hecho. Ha quitado el delito de sedición, por el que fueron condenados los golpistas, y acaba de proponer eliminar el de malversación. A partir de ahora, lo que hicieron los del procés con el dinero de todos ya no es problema grave. O sea, mientras tú no te enriquezcas personalmente, puedes usar el dinero público para fines ilegales. A saber, comprar urnas a China para hacer un referéndum anti constitucional. O pagar viajes a Rusia o a Israel para conspirar contra tu país. O pagar propaganda prometiendo el paraíso si logras la independencia de tu comarca. Todo menor, mientras no te lo quedes para hacerte un chalé. ¿Pues sabe qué le digo? Que preferiría mil veces que Oriol Junqueras se hubiese hecho un chalé a que animase a las masas a atacar los coches de la guardia civil.

No contento con amañar la ley y hacer delitos a la carta de los golpistas, Pedro Sánchez se ha lanzado a la conquista de los tribunales, no sea que revisen estas maniobras. Para maniatar al Tribunal Constitucional ha anunciado “de paso” que aprovechará las enmiendas del código penal para modificar la ley que regula las normas del Consejo General de poder Judicial. A partir de ahora, para nombrar a los vocales ya no será precisa la mayoría de tres quintos, que obligaba a pactar consensos, sino que bastará con la mayoría simple y, si alguien se niega a colaborar, se le amenaza con penas de cárcel.

El sector conservador se ha asustado tanto que ha decidido convocar sesión esta próxima semana para nombrar a sus candidatos, no sea que todos los que se incorporen a los cargos sean ex ministros como Juan Carlos Campo. La maniobra de cambiar las leyes y asaltar el constitucional es tan autoritaria que las miradas se han vuelto a Europa y sus órganos de control. Cuando anunció la treta en el Constitucional, los periodistas preguntaron a Patxi López si no temía una reacción como la que tuvo Bruselas con Polonia, a la que multó por coaccionar a sus jueces. López fingió que no pasa nada.

No es cierto. Europa reaccionará. Por la cuenta que le trae. Amenazar a los jueces con meterlos en la cárcel tiene consecuencias en este continente. Como te puedes imaginar, ha habido reacciones. Feijoo ha anunciado desde el PP que denunciará al Gobierno ante el propio Constitucional y ante Europa y que, si llega al poder, derogará esta manipulación del código penal. Abascal, desde Vox, y Arrimadas, desde Ciudadanos, piden una moción de censura, aunque no se pueda derrocar a Sánchez porque no hay mayoría suficiente. Y desde el propio PSOE han protestado, aunque sólo por lo de quitar la malversación, los barones de Castilla La Mancha, Aragón, Madrid y Teruel.

Esto es pasarse de castaño oscuro. Podría contarte más cosas, porque el Gobierno está desatado. Por ejemplo, que dos vocales, una de izquierdas y otra de derechas han presentado el informe sobre la reforma de la ley del aborto denunciando que se quiere quitar a los padres la patria potestad de sus hijas, al condenarlas a tomar solas la decisión del aborto y que se afea el que se presiones a las mujeres quitándoles los tres días que hasta ahora se exigían para pensar si abortaban o no y la información que se les daba sobre las alternativas que tienen y las ayudas a la maternidad. También podría contarte que UGT, el sindicato socialista, va a ser juzgado por el caso de los ERES de Andalucía, por desviar dinero europeo de los obreros en paro a las empresas de sus amiguetes, pero empiezo a pensar que es mejor ser prácticos y proponerte algún gesto de reacción contra este Gobierno que ya es abusivo.

Si eres de Navarra y quieres acercarte, mañana domingo, a las 12 del mediodía, hay una concentración frente a la comandancia de la guardia civil de Pamplona para protestar porque se haya concedido a Bildu la retirada de la competencia de tráfico a la Benemérita de Navarra como moneda de cambio en la negociación de los presupuestos nacionales. Convocan la asociación navarra de víctimas del terrorismo, la fundación Tomas caballero y otras entidades.

En fin, es el tiempo de Bildu, en efecto, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Podemos y de todos cuantos tienen en común la ruptura de la solidaridad entre todos los españoles. En Cataluña ya lo han anunciado los independentistas: que el plan es volver a convocar el referéndum en la próxima legislatura. Vamos a analizar este extremo.