Expósito, tras escuchar a Sánchez sobre Adamuz: "¿Incidencias? ¿46 muertos, una incidencia? El caos ferroviario es el estandarte perfecto de cómo se desgobierna el país"

El comunicador Ángel Expósito ha analizado la actualidad política en su programa 'La Linterna', de COPE, centrándose en la crisis ferroviaria y los casos de corrupción. Expósito ha reaccionado con dureza a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso sobre el estado de la red de trenes en España. El periodista considera que la situación es un reflejo de un "desgobierno" generalizado en el país.

Durante su comparecencia, Sánchez afirmó que, aunque "el sistema ferroviario español no es perfecto y tiene carencias significativas", las incidencias "son parte del funcionamiento normal de un sistema complejo". El presidente reconoció que "se producen evidentemente incidencias todos los días, y eso es inevitable", declaraciones que se producen casi un mes después del accidente de Adamuz que se cobró 46 vidas.

¿Incidencias? ¿46 muertos, una incidencia"

La respuesta de Expósito a estas palabras ha sido contundente: "¿Incidencias? ¿46 muertos, una incidencia?". El presentador de 'La Linterna' ha cuestionado frontalmente que se pueda calificar de "incidencia" un accidente con víctimas mortales. Con ironía, ha llegado a sugerir la vuelta del exministro José Luis Ábalos, afirmando que "con Ábalos y sus sus amigas, esto no pasaba".

Europa Press El exministro José Luis Ábalos

El estandarte del desgobierno

Para el comunicador, el caos ferroviario es el símbolo perfecto de la situación política. Expósito ha enumerado problemas como los cercanías hechos un carajal, los maquinistas "cabreados", una alta velocidad cada vez más lenta y la línea Madrid-Andalucía sin fecha para la reapertura a un mes del siniestro, asegurando que "no nos están diciendo la verdad".

El caos ferroviario es el estandarte perfecto de cómo se desgobierna el país"

Expósito ha concluido su reflexión sobre la crisis de los trenes afirmando que "este país cada día es más ingobernable, salvo que construyas un Frankenstein y mientas". Ha acusado al Ejecutivo de mentir "sobre lo que sea", incluso "sobre 47 muertos en tren".

Corrupción en el 'estercolero nacional'

El periodista ha enmarcado este "ambientazo" en lo que ha denominado el "estercolero nacional", repasando varias informaciones sobre presunta corrupción. Entre ellas, ha citado el caso del amigo de Zapatero que "tenía un contrato para cobrar una comisión del 1 por 100 del rescate de Plus Ultra", aunque fuentes próximas al implicado aseguran que "era un borrador que no tuvo efecto". También ha mencionado que el negocio de las hijas de Zapatero en Venezuela "fue registrado por una empresa fantasma".

OEA Zapatero y Delcy Rodríguez

Finalmente, Expósito se ha hecho eco de la declaración del chófer de una empresaria imputada en una trama, quien "confirma que él llevó a Carmen Pano a Ferraz con 45.000 euros en billetes de 50". Según este testimonio, la empresaria "estuvo 15 minutos dentro de la sede del Partido Socialista y que salió sin la bolsa y, claro, sin el dinero".

Expósito ha cerrado su análisis con una nota de incredulidad, al destacar que el portavoz socialista, Patxi López, parafraseó en el Congreso al rapero Bad Bunny. "No es inteligencia artificial, es verdad", ha apostillado el comunicador para subrayar lo surrealista del momento.