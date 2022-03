Schlichting: "Sánchez se ha puesto el mundo por montera y, ahora, somos los grandes amiguitos de Marruecos"

Audio

"¡Muy muy buenos días, España! Es día 19 de marzo, San José, Día del Padre y gran colofón de las fiestas de las Fallas de Valencia con la Cremá esta noche, la quema de los monumentos falleros. Que, por cierto, se adelantará esta tarde a las ocho. Por fin han podido tener lugar estas celebraciones que tanto esperaban los valencianos después de los años de pandemia, trufadas eso sí por la lluvias, que seguirán allí este fin de semana de forma intermitente.

Enhorabuena a toda Valencia y enhorabuena a los padres de España, que no están de moda, hay que decirlo, porque el auge de la mujer es un hecho en el siglo XXI y hablar de madres y hablar de la abnegación maternal es la norma, pero referirnos a esos señores que son igualmente cruciales en el nacimiento de los hijos, que durante años cuidan de ellos, que proveen a su desarrollo económico y personal, es cosa menos frecuente. Felicidades a esos señores que abrazan a los hijos que se caen, que les toman la temperatura cuando tienen fiebre, que les leen cuentos y poesías, que los acompañan al parque y que van flanqueándolos a lo largo de la vida. Cuántos de nosotros debemos absolutamente todo a nuestros padres. La vocación, el amor a la cultura, la fuerza, la capacidad de trabajo a nuestros padres. Querido padre mío, Felipe, enhorabuena y muchas gracias. Felicidades padres de toda España. Y felicidades, evidentemente, si os llamáis José o Josefa, Pepe o Pepita, porque hoy es el gran día en este santo tan tradicional en España.

Y ha irrumpido una noticia en la actualidad en medio de nuestro proceloso devenir. Hablaremos enseguida de los supermercados vacíos, que sé que te preocupa y más que te va a preocupar este fin de semana.

Ayer generó noticia el presidente del Gobierno al dar un histórico volantazo en nuestras relaciones con el Sáhara y cambiar la posición de España y su papel como potencia descolonizadora de esos territorios que fueron españoles. Y tú dirás, ' ¿y a mí qué me importa el Sáhara?, sobre todo ahora que los chavales no estudian estas cosas en el colegio. Hay muchísima gente que no sabe que el Sáhara Occidental fue español, que muchas de sus ciudades llevan nombres españoles, que tienen costumbres españolas, que muchos de sus habitantes tienen doble nacionalidad, que todos ellos están protegidos por la ley española de acuerdo con los acuerdos con las Naciones Unidas.

Bueno, es posible, realmente, que el Sáhara no nos proporcione grandes beneficios ahora, nos los proporcionó en su momento en términos de minas de fosfatos, de comercio, pero ciertamente hay una cuestión moral en el hecho de que todos los territorios del mundo descolonizados tienen que ser guiados por las naciones que en su momento los ocuparon y tienen derecho a un referéndum. En el caso del Sáhara nos podemos remitir a una resolución del 2014 de la Audiencia Nacional donde se reiteraba la responsabilidad de España en los territorios saharauis y se decía literalmente que seguimos siendo la potencia administradora del territorio y que hasta que finalice el periodo de descolonización tenemos las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas e incluso tenemos que dar protección jurisdiccional a todos los ciudadanos saharauis contra todo abuso.

Bueno, pues Pedro Sánchez acaba de ponerse el mundo por montera y ha dicho que nanay de la China, que va a cambiar esta tradicional posición de España que se mantiene desde la descolonización del territorio en 1975, que a partir de ahora nuestro aliado no es el Sáhara sino que es Marruecos, su enemigo tradicional.

¿Ha consultado al Parlamento? No. ¿Ha consultado al jefe de la oposición? No. Es que, por no consultar, no ha consultado ni a su propio Gobierno porque es que buena parte del Gobierno, concretamente los miembros de Podemos, se han enterado por la prensa de este cambio crucial de nuestra diplomacia y Yolanda Díaz, en concreto, la vicepresidenta, pues ha protestado y ha dicho que ellos no piensan cambiar de posición y que van a exigir lo que siempre han exigido y lo que establece las Naciones Unidas: que se realice un referéndum en el Sáhara para que los saharauis decidan si quieren ser un territorio independiente o pertenecer a Marruecos.

¿Qué ha podido llevar a Pedro Sánchez a dar este volantazo? Lo de siempre, su propio interés porque esto de que nos va a traer la protección de las ciudades de Ceuta y Melilla -tradicionalmente reivindicadas por Marruecos, que quiere quedárselas aunque sean españolas desde su fundación en las estribaciones de la Edad Media, en el Renacimiento- , tampoco nos va a traer el fin del chantaje sobre la llegada de inmigrantes cada vez que Marruecos se disgusta con nosotros. No hay que ser ingenuos, nos va a traer la paz inmediata. Pedro Sánchez había metido profundamente la pata en el tema de Marruecos para empezar porque cuando tomó posesión de su cargo se negó a hacer la tradicional visita al país vecino que es la que primero realizan nuestros mandatarios y después, ha montado un follón institucional al traer a espaldas de Rabat a un representante del Polisario, el señor Gali -con identidad falsa-, para su tratamiento médico, lo cual recordáis nos produjo una andanada de inmigrantes fomentada desde Marruecos.

Pues, ahora, ha decidido arreglar el asunto y cubrirse los flancos: Marruecos es muy importante en el mundo y muy importante en África. Se ha convertido en una potencia moderna, principal aliado de Estados Unidos en la zona del Magreb, y ciertamente los Estados Unidos son muy importantes y Pedro Sánchez ha dicho, bueno, 'pues donde dije digo, digo Diego. Como les he ofendido tanto, he ofendido tanto al Rey de Marruecos y al Gobierno -a partir de ahora-, miel sobre hojuelas, voy a ser su principal amiguito y, como lo estáis oyendo, de un extremo a otro. Por ejemplo, desde la crisis del señor Gali, la embajadora marroquí ya no estaba representado Marruecos en Madrid, pues ya ha anunciado que volverá y en breve se producirá una gira de Pedro Sánchez por Marruecos. Una visita institucional que ya está siendo preparada.

Ahora somos los grandes amiguitos de Marruecos, pero lo alucinante del tema, insisto, es que esto tiene un calado moral gordísimo es que hemos abandonado a los saharauis que fueron españoles durante muchísimo tiempo y con los que teníamos, no solamente un vínculo institucional y jurídico, es que teníamos un deber moral. Pero es que este señor lo del deber moral es algo que no le ha enseñado nadie. Es que le da exactamente igual. Bueno, pues a partir de mañana, Marruecos es nuestro aliado en la zona e insisto se lo ha sacado del bolsillo, de la misma manera que antes detestaba a Marruecos y decidía que no iba de viaje para inaugurar su mandato. Ha sido tal el desconcierto que nos interesa hablar con los interlocutores del Sáhara.

Una patrulla de la Guardia Civil, en los accesos a las instalaciones de Central Lechera Asturiana.COPE Asturias





"No doy crédito a lo que dicen los ministros sobre la huelga de transportistas"

¿Para ti, para mí, cómo viene el fin de semana? Pues de muchísima escasez porque en tantos supermercados españoles no hay leche, no hay aceite de girasol, no hay harina, arroz, hortalizas y la cosa va a ir recrudeciéndose de cara al lunes. La escasez provocada por el paro de transportistas -que se encuentran al límite de sus fuerzas por la subida de los carburantes y el encarecimiento de sus condiciones de trabajo-, ha llevado a la huelga que está teniendo lugar, a los paros, a la pérdida de miles de toneladas de alimentos que no salen de las granjas y que también se quedan atrapados en las fábricas y que están generando un cuello de botella. Ya no faltan solamente productos que venían de Ucrania como los aceites de girasol o las harinas, es que ahora los propios productos españoles están varados en sus lugares de origen y los ganaderos no pueden dar de comer a sus reses. Y de cara a la semana que viene, la cosa va a empeorar incluso más por que la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores ha tomado la decisión de amarrar toda la flota pesquera española hasta el próximo miércoles 23 de marzo, cuando está programada una entrevista del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas con el sector dicen que el combustible representa un 40 % de los costes de producción y que en este momento la sostenibilidad del sector pesquero está directamente amenazada y en manos del Gobierno.

Mañana hay una gran manifestación de protesta de de todos estos sectores que, además, suma también a los representantes del campo, de la caza, en fin, todos los afectados por la génesis del sector de materia prima en el sector primario y el lunes el programa de La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando De Haro se hará, justamente, desde el norte de España para examinar lo que está ocurriendo en esas fábricas donde ya no es posible dar de comer a los animales porque no llega el pienso, esos lugares de producción láctea donde se está tirando la leche por qué no vienen los camiones a recogerla. Este es el panorama que está dificultando muchísimo la vida del consumidor español y que hace el Gobierno, entre otras cosas, digan que esto no es una huelga que es un boicot y que es la ultraderecha la que está detrás, es más, que el paro de los transportistas españoles está ayudando a Putin. ¡Cómo lo estás oyendo!

Putin está provocando millones de refugiados presos del pánico

Y mientras 3 millones de refugiados se reparten por toda Europa presos del pánico. Para que te hagas una idea en Hamburgo hay 150.000 refugiados y en Berlin 200.000 con todos los problemas logísticos, familiares y humanos que eso reporta. Y, mientras, siguen los bombardeos y en la ciudad de Mariúpol ha sido incluso bombardeado un teatro que se ha venido abajo donde se había refugiado la gente.









El señor Putin se ha dado un baño de multitudes -al más clásico estilo totalitario-, en un estadio de Moscú que conocéis bien porque acogió en 2018 la inauguración del Mundial de Fútbol, el estadio moscovita de Luzhnikí. Un extraordinario acto, un mitin concierto ante más de 200.000 personas con banderolas, con toda la parafernalia típicamente fascista en el que colgaban de la pared lemas como 'Por un mundo sin nazismo', cuando la decoración era claramente recordatoria del nazismo y retumbó el himno ruso. La gente se hinchó de nacionalismo, la idea de Rusia como nuestro estado sagrado retumbó en las gradas y en mitad del acto (después de haber sido anunciado hoy para desbaratar las posibilidades de un atentado), apareció el presidente Putin que fue ovacionado por las masas celebrando la anexión de Crimea y que va a llevar a término esta gloriosa operación militar en Ucrania. Amenazó a los llamados Quinta Columna, o sea, aquellas personas rusas contrarias a su apuesta militar en Ucrania y dijo que no va a dejarles sitio en una sociedad rusa que ha de ser purificada. En fin, verdaderamente es asombroso que escenas destinadas a movilizar a las masas con pensamientos totalitarios, constituyan, otra vez, la escena cotidiana en el ámbito internacional”.

