El delegado del Frente Polisario: “Las ansias expansionistas de Marruecos no van a parar con este regalo”

El representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, critica en Fin de Semana de COPE que la decisión de España de reconocer el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental “se ha tomado sin consultar absolutamente a nadie”. El delegado Polisario insiste en que “lo más grave es que se ha hecho en contra del derecho internacional y en contra del consenso nacional en España que entiende que la solución del Sáhara Occidental tiene que basarse en el marco de la ONU”.

“Es tomar parte en el conflicto y declarar que la autonomía sería la única solución cuando las resoluciones de la ONU y el plan de paz contempla tanto la independencia como la autonomía, y la mejor forma de culminar este proceso de descolonización es por eso la vía de otorgar al pueblo saharaui la posibilidad de decidir un referéndum”, concluye.









Marruecos, un país con ansias expansionistas

Arabi advierte, no obstante, de que Marruecos “tiene ansias expansionstas insaciables, la historia lo ha demostrado y lo sigue demostrando, no solo hacia Ceuta y Melilla, también hacia Mauritania o Argelia”. Por ello, el representante del Frente Polisario avisa de que este “regalo” no va a parar las intenciones marroquíes: “Esas ansias no van a parar ni regalando con un lazo el Sáhara Occidental. Esto es un punto y seguido, las relaciones continúan y un país con esa visión extensionistas no va a calmar las tensas relaciones con este regalo”.

“Hay muchos temas de fondo como la inmigración o la lucha antiterrorista que requieren de un compromiso serio, un respeto mutuo y un intercambio sincero, y eso Marruecos jamás lo va a garantizar”, concluye.









¿Qué pasa ahora con Argelia?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, hablaba este viernes de “estabilidad” y “respeto mutuo” en las relaciones con Marruecos tras el giro de Moncloa sobre el pueblo sharaui. “Para que eso tenga sentido en las relaciones actuales tiene que exigir una política estratégica con los países que conforman el Norte de África”, avisa el delegado Polisario.

No obstante, Arabi subraya que la decisión debe tomarla Argelia y que por el momento hay que esperar cuál será la reacción: “En una crisis energética como la actual hay que medir muy bien los pasos, consideramos que la decisión es desacertada y nosotros seguiremos luchando por la determinación de nuestro pueblo, pero tiene que mirar las relaciones desde un punto de vista más estratégico y Argelia es un socio importantísimo en la esfera internacional”.

“A Argelia le toca pronunciarse pero tiene un compromiso de política exterior inamovible que es el apoyo incondicional a la solución del conflicto del Sáhara Occidental sobre la base del derecho a la autodeterminación”, concluye.