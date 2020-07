Schlichting: "A los independentistas no les importa que roben los Pujol, sino un proyecto millonario español"

Audio

Muy Buenos días España! Estamos en lo gordo, pero lo gordo, gordo del calor. Explica nuestro hombre del tiempo que Julio ha pasado a ser el mes más caluroso del año y estamos a 19 de julio, en lo más florido de la canícula. Hay nueve comunidades autónomas en alerta amarilla, con el ojo especialmente atento a los incendios. Temperatura a todo trapo en el centro de la península y en los Valles de Ebro, con la pobre Lérida aguantando virus, y del Guadalquivir, con algunos de los más de 160 brotes de coronavirus replicándose en la zona. Predominan, claro, los cielos poco nubosos o despejados. Vamos, mucho calor.

Por eso se explica en buena medid el desbarajuste en Cataluña. Por eso, y por las contradicciones de las normas dictadas por Quim Torra. Las autoridades han explicado que la Generalitat contempla el confinamiento domiciliario en los próximos quince días en Barcelona. El cerrojazo está encima de la mesa si no se logran controlar los contagios, que ascienden a 1200 en Cataluña, 900 sólo en la ciudad condal. La gente, claro, está como loca del calor y no interioriza que estamos a pique de repetir la situación de marzo. Los coches salen a mansalva en dirección a la Costa Brava de Gerona y la Costa Dorada de Tarragona y el descenso de tráfico con respecto al mismo viernes del año pasado apenas ha sido del 10 por 100. Nah, como un verano normal. Cinco playas tuvieron que ser desalojadas ayer en el área de Barcelona porque había over booking y no se cumplían las normas, entre ellas la Barceloneta. Desde Francia comunican que no descartan cerrar la frontera, ante el miedo de que los españoles ayudemos allí a multiplicar la enfermedad.

Así criticaba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la Generalitat.

ADA COLAU NO ES EJEMPLAR EN ABSOLUTO

Claro que luego se ha sabido que su pareja ha salido y entrado este fin de semana de la ciudad, al parecer llevando y trayendo a sus hijos. Dice ella que no es salida de finde, que llevan tiempo viviendo fuera, pero claro, no es ejemplar en absoluto.

Y, mientras, las portadas dominicales explican cómo la familia Pujol exigía a los empresarios que querían hacer negocios el tres, el cinco o el diez por ciento, lo que hiciese falta, para enriquecerse en paraísos fiscales, y a cambio de prebendas de la Generalitat como contratos, subvenciones, cursos o recalificaciones. De lo que se quejan los independentistas no es de esto. No les importa que nos roben a los ciudadanos, sino de que el Rey emérito hubiese recibido presuntamente una comisión extranjera, de Arabia Saudí, por un proyecto de construcción millonario para España. Mañana llega a Tarragona Don Felipe en su viaje por España. El monarca sigue trabajando, saludando, animando, y Pere Aragonés, vicepresidente del Gobierno local, llamaba criminales a los reyes.

¿DÓNDE ESTÁ LA FISCALÍA?

¿De verdad que un representante público que ha jurado su cargo puede insultar así a la máxima institución que nos hemos dado los ciudadanos en el referéndum de 1978? ¿De verdad que la fiscalía no va a hacer nada?

Y no sólo eso, la misma semana en que han salido en tercer grado los golpistas de la cárcel, han aprovechado el fin de semana en casa para irse a la tele local, la TV3, y poner verde al Gobierno y anunciar que lo volverán a hacer. Ayer estuvieron en el principal programa, en prime time, Jordi Cuixart, Josep Rull, Raul Romeva y Oriol Mitja. Pilar Rahola los trataba de héroes y ellos explicaron que están trabajando para reincidir. Trabajando para reincidir. En público, en la tele. Que se lo deben al pueblo catalán, dicen, tras el referendo ilegal del 1 de octubre, y que esta vez quieren hacerlo bien. Insisto, lo explicaban gracias a tu dinero y al mío, en la tele pública catalana.

Claro, todo esto de la Corona le viene de perlas a Pedro Sánchez, que tiene serios problemas económicos y no consigue convencer a los socios europeos del norte de que le den gratis el dinero que se necesita para hacer frente al aumento de gasto público. La cumbre de Bruselas tienen serios problemas, como explicaba el primer ministro italiano Conte.

LA CUMBRE EUROPEA DE RECONSTRUCCIÓN

Si hoy no hay acuerdo, y no parece que vaya a haberlo, se hará un receso de dos días y se volverá a negociar esta semana y, si de nuevo no hay tu tía, tendría que demorarse una o dos semanas la cosa e intentar otra cumbre. Claro, a nosotros nos urge el dinero. Mantener la reforma laboral, subir el IVA y bajar las pensiones son algunas de las medidas que Bruselas exige pero que Sánchez ignora, por temor al coste político tras las numerosas promesas de un gobierno excesivamente populista. Muchos problemas le da al PSOE su socio que, por cierto, está en apuros tras el batacazo de Podemos en las elecciones gallegas y vascas.

Para solucionarlo, Pablo Iglesias ha vuelto a llamar a la formación a Monedero, que ha sido nombrado director de la fundación ideológica de Podemos, el instituto 25 de mayo, que digo yo que se llama así por aquellas elecciones europeas en que el partido entre por primera vez en el parlamento un 25 de mayo. Monedero dimitió en 2015 tras el escándalo con Hacienda. Tuvo que pagar por un pago desde Venezuela –desde Venezuela- que no declaró. Menudo inspiración para el partido, un tipo a sueldo de Chavez. Para celebrar su nuevo cargo ha citado al comunista italiano Gramsci en su tuiter: “la verdad –escribe- es revolucionaria”. Gransci era un marxista clásico. Muy moderno todo. Si no me extraña que tengamos problemas en Bruselas.

EL DOLOR DE VER EN LLAMAS LA CATEDRAL DE NANTES

Y no quisiera dejar de mencionar el dolor de ver ayer en llamas uno de los mejores monumentos del gótico francés del siglo XV, iniciada en 1434, monumento histórico nacional y parte del mejor patrimonio europeo. Parece que el incendio, ya controlado, fue provocado, y se ha llevado por delante un órgano histórico situado detrás del rosetón de la fachada, donde al parecer comenzó el fuego. Una pena. Un años después de lo de Notredame, que fue bastante peor, eso sí.

Y la pregunta, a 19 de julio, de muchos padres es: ¿Qué pasará con los niños en septiembre? ¿Habrá cole? ¿Y van a poder ir al que yo quiera o tengo que ir al que quieran Pedro Sánchez y pablo Iglesias? Porque, para empezar, del dinero pautado para adaptar los centros al coronavirus han sido excluidos los centros de incitiva social, los concertados. Sólo los estatales tendrán ayudas. Vamos a preguntar.