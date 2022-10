Cristina L. Schlichting, tras el fallido homenaje al 1-O: "Siguen armándola, pero a la gente ya le aburre"

Vídeo

Los independentistas y el 1-O

Y ayer los independentistas pincharon en hueso. Estaban convocadas manifestaciones en el quinto aniversario de la intentona independentista, pero los catalanes han preferido quedarse en su sofá. Pobre asistencia a la cita convocada por el Consell de la República y por ese fantasma del metaverso que es Carles Puigdemont. En el Paseo de Lluís Companys, frente al Arco del Triunfo en Barcelona hubo abucheos y gritos de “botifler”, traidores, contra los de la ERC, que gobiernan en Cataluña con apoyo del PSOE desde Madrid. Antes, unas tres mil personas se manifestaban frente al Palau de la Generalitat convocados por la ANC. Pedían la dimisión del presidente Pere Aragonés.

Pues eso, que siguen armándola, pero a la gente ya le aburre. Puigdemont tiene pinta de envejecer en Bruselas, bajo el cielo panza de burra, que es uno de los destinos más amargos que se me ocurren para un hijo del Mediterráneo.

¿Quién es pudiente?

La actualidad está en otra parte, en la preocupación por el bolsillo, más exactamente, de esa clase media que gana veinte mil, veinticinco mil euros al año y que ha sido abandonada por el Gobierno de España, que ha anunciado bajadas de impuestos a los mileuristas y más presión fiscal para los ricos. Es casi imposible pagar la hipoteca, enviar a los niños al cole, llenar la cesta de la compra, pagar el gas y la luz y además hacer frente a los impuestos. Ayer, en el Foro la Toja, Pedro Sánchez nos animaba a todos a pagar los impuestos.

Los pudientes que pagan impuestos. ¿21.000 euros al año es ser pudiente? La doctrina social ha animado siempre a contribuir al bien común a través de las declaraciones de la renta, pero sorprende esta súbita preocupación por la moral en un hombre que ha hecho gala de la razón de estado cuando le han reprochado cosas muy graves. Cosas como blanquear a Bildu, indultar a los secesionistas de Cataluña, usar con capricho un avión carísimo o mantener el Gobierno con más ministerios de la democracia.

Estamos en un mundo de populismos, donde montarse una serie de televisión a la medida o manejarse en las redes sociales parece más importante que acudir al Parlamento o responder a la prensa.

Brasil, cita electoral

Esta polarización cosmética de la política tiene su mejor ejemplo hoy en las elecciones de Brasil, a las que acuden 120 millones de brasileños y donde se enfrentan dos viejos conocidos de la audiencia. El actual presidente Jair Bolsonaro, un hijo vocacional de Donald Trump, y el expresidente Lula da Silva, recién salido de la cárcel por corrupción. Los dos rivalizan en prometer sueldos a los más pobres pero las encuestas favorecen al candidato de izquierdas.

Lula podría recuperar este domingo la presidencia del Brasil si supera el 50 por ciento del voto en las elecciones. Si no hay ganador claro, los dos más votados irán a una segunda vuelta a finales de octubre. Bolsonaro ya amenaza con no aceptar los resultados si no le son favorables. El electorado aparece profundamente dividido. La gente está muy desencantada pero los seguidores de Bolsonaro repiten consignas religiosas evangelistas y defienden la compra de armas como clave de la bajada de la violencia en Brasil. Los de Lula enarbolan consignas internacionalistas a favor de los trabajadores y reiteran que hay que proteger el Amazonas.

La anexión rusa

El mismo tono mesiánico contagia a Putin tras la anexión de cuatro territorios ucranianos mediante el método de los falsos referendos. Ya no le apoyan ni China, ni México, ni india, que no se recatan de manifestar su desagrado hacia la guerra. Sólo los más radicales jalean al líder del Kremlin, entre ellos el líder de Chechenia, Ramzan Kadirov, que ayer lo animó a tomar medidas más radicales, incluido el uso de “armamento nuclear de baja potencia”.

Militarmene, Putin acaba de cosechar una nueva derrota. Las fuerzas ucranianas entraron ayer en la ciuda de Limán, de importancia estratégica porque se trata de la puerta de entrada a la región de Lugansk, que acaba de ser anexionada. El Ministerio de defensa rusa ha confirmado la retirada de sus efectivos para escapar del cerco al que las tropas ucranianas les estaban sometiendo. A su vez, Zelenski ha denunciado una nueva matanza, un ataque ruso contra un convoy humanitario en la localidad de Kupiansk, en la región de Jarkov, que se ha saldado con la menos una veintena de muertos.

Y este fin de semana ha entrado en vigor una ley que afecta la vida de muchas mujeres que trabajan en nuestras casas y que nos ayudan de forma definitiva, sobre todo a otras mujeres que intentamos compatibilizar el trabajo y los hijos.