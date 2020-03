Cristina L. Schlichting: "Sánchez no ha avisado ni a empresarios ni a oposición, ¿por qué esta torpeza?”

Vídeo

¡Buenos días España! Es 29 de marzo del poco favorable 2020 y son las diez, en efecto, que hoy hay que recordarlo porque de madrugada cambió la hora. Los dispositivos electrónicos la han puesto automáticamente, pero en estos días funcionan mucho como referencia el reloj de la cocina y el péndulo del salón, así que atentos, que hay que cambiarlos.

Ya habéis oído ayer al presidente: parón total de la economía española, la medida que mencionábamos aquí hace una semana, la misma que ya implementó Italia, que va clavadita, clavadita, por desgracia, una semana por delante en cuanto a víctimas y crisis sanitaria y nacional.

Audio

No habrá industrias ni transportes que no sean indispensables hasta Semana Santa. Tampoco construcción, que es el segundo pulmón nacional tras el afectadísimo turismo.

Sólo funcionarán los servicios referidos a la batalla sanitaria, los alimentos y la farmacología. El Gobierno ha convocado para hoy un consejo de ministros que detallará la letra pequeña de la orden.

Audio

A Pedro Sánchez le ha costado esta decisión, pero es que hoy rondaremos los mil fallecidos diarios. Los datos saldrán a lo largo de la mañana. El pobre Fernando Simón, el portavoz de la crisis sanitaria, anuncia todos los días el pico de la enfermedad, pero la cosa se alarga.

Audio

La verdad, difícil papel el que le ha tocado a este hombre.

Digo que al presidente le ha supuesto un dolor tomar la medida. Por un lado, es un mazazo más a la economía, suficientemente maltrecha, por otro, dicen los que le rodean que teme mucho una crisis social. En el sur de Italia se han producido disturbios. Asaltos a supermercados en Sicilia y Nápoles, que están siendo contenidos por el Ejército y que se deben a las protestas por la falta de productos de primera necesidad en las zonas donde la economía es más precaria y donde se trabaja masivamente en negro. También a la intervención de la mafia, que encabeza los motines. En Francia existe esta preocupación igualmente.

Por esta razón, el presidente español está presionando a los empresarios.

Audio

Los salarios, claro, los pagarán los autónomos y empresarios. Ayer se quejaban ya en este programa de la prohibición de despedir trabajadores mientras dure el coronavirus. Escuchamos a Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE…

Audio

La situación se ha repetido ayer. La CEOE comunicaba por la noche que la patronal se enteró de que está obligada a seguir pagando los sueldos de los trabajadores apenas unos minutos antes de que el jefe de Gobierno lo anunciase.

Aún así, acuciado por la dureza de la decisión, Sánchez se esforzaba en subrayar que el parón total sólo durará ocho días, desde mañana lunes hasta el día 9 de abril, ya que el resto de las jornadas hasta el fin de confinamiento son las de vacaciones de Semana Santa.

La torpeza de no avisar a los empresarios se produjo también con la oposición. Fuentes del Partido Popular confirmaban ayer a ABC que Sánchez no llamó a Pablo Casado ni a ninguno de los barones antes de anunciar la trascendental medida. No hay ninguna necesidad de esto. ¿Por qué esta torpeza en Moncloa? ¿Qué problema hay en llevarnos a todos en la misma barca y aunar fuerzas en este desafío tan extraordinario? En fin, hay preguntas que nos cansamos de hacer y no es el momento.

La segunda parte del discurso de ayer del presidente se centró en presionar a favor de la solución europea. Es el momento, desde luego, de que la Unión responda. Es preciso una suerte de Plan Marshall.

Audio

Son noticia también la enfermedad de Plácido Domingo, afectado por el virus, aunque parece que mejorando, y la de Irene Montero. La ministra de Igualdad sigue dando positivo en el test de coronavirus y seguirá en cuarentena. Esperemos que su marido también.

De los tests famosos se siguió preguntando ayer en la rueda de prensa. Concretamente, por qué el Gobierno ha vuelto a contratar nuevas pruebas con la empresa que las ha suministrado averiadas. No hubo una respuesta inteligible del Gobierno.

La pregunta ahora, es qué va a pasar con nuestra economía.