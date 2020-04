Cristina L. Schlichting: “Hay una preocupante tendencia a la sovietizacion y la colectivización"

Muy Buenos días España, en este 18 de abril, muy abrileño por cierto: abril, aguas mil. Sobre todo por las tormentas en Cataluña y Levante. Nubes y claros en el resto de España, más lluvias en Canarias. Enseguida hablaremos con nuestro Jorge Olcina.

35 días de confinamiento y seguimos luchando contra la pandemia, que ya frisa los 20.000 muertos, en las cifras que tenemos, que no son las reales. Las de Madrid, 7000 fallecidos, podrían alcanzar 13.000 si se suman los que nos han dejado sin prueba de coronavirus. Lo mismo pasa en Cataluña, donde los 3800 muertos oficiales podrían ser el doble, 7000 largos. El Gobierno está haciendo nuevas cuentas y admite ya los difuntos de las residencias de ancianos, si bien insiste en que no incluirá a quienes no fuesen asistidos por los tests, que son mayoría. Las residencias han repetido que no tienen esas pruebas.

La noticia del día es la retirada de unas 300. 000 mascarillas de un lote comprado por el Gobierno que ha resultado defectuoso. En un mercado complicado, con demanda internacional, es posible que se produzcan estos fallos, el problema es que llueve sobre mojado, tras el escándalo de los 600.000 tests defectuosos.

Visto que el Gobierno tiene problemas para hacer estudios de la pandemia y establecer quienes han tenido y quienes no el virus, para poder evitar muertes entre los no contagiados, las comunidades se van adelantando. Alberto Núñez Feijoo ha anunciado un estudio epidemiológico de 100.000 tests entre la población, que pondrá a Galicia a la cabeza del esfuerzo por hacer un mapa de la enfermedad. 100.000 test que son una barbaridad frente a los 4000 que prometía el Estado.

Y mientras unos reman, otros frenan. Aprovechando los anuncios del presidente de convocar unos llamados pactos de la Moncloa, Quim Torra ha anunciado que sólo se sentará a remar si se plantea en el acuerdo la autodeterminación de Cataluña. Es una muestra de la falta de realismo del independentismo. Con la gente luchando en los hospitales catalanes contra la epidemia y la economía gravemente amenazada, pensar en sacar tajada es de marcianos.

TENDENCIA A LA COLECTIVIZACIÓN

Aquí cada uno aprovecha la crisis del coronavirus para lo suyo. En el caso del Gobierno se observa una preocupante tendencia a la socialización, a la colectivización, seguramente por influencia de Podemos, que siempre ha admirado el modelo de Venezuela.

Esta semana hemos tenido un preocupante ejemplo con las preguntas planteadas por la encuesta nacional del CIS. El sondeo preguntaba, por ejemplo si, para contener los bulos, había que limitar la libertad de información. Cómo estaría hecha la preguntita que el 66 por 100 de los encuestados –suponiendo que los resultados no hayan sido manipulados por Tezanos-, respondía que sí, que quieren una sola fuente de información oficial, como con los partes de Franco. Es el segundo ataque a la línea de flotación de la libertad de prensa, que es una de las garantías de la democracia. La otra fue la censura en las ruedas de prensa del consejo de ministros, donde sólo se elegía para preguntar a los amiguitos.

Que Pablo Iglesias quiere controlar los medios de comunicación no es cosa nueva. Lo decía muy clarito en su programa electoral. Ha sido honesto.Lo grave no es que un partido sea antiguo y sovietizante, sino meter a ese partido, que te quita el sueño, en el Gobierno.

La deriva autoritaria de los socios de Pedro Sánchez también se extiende a la economía. El principio es muy antiguo: los empresarios son malos y el capital, un peligro. Que las empresas y los autónomos carguen con el coste de la crisis debilita la clase media y dispara el paro, pero el ataque al sector privado ha sido tan contundente que ha sido necesaria una amenaza rotunda de la oposición para que el Gobierno aflojase un poco el tirón.

NADA MEJOR QUE UNA PANDEMIA COMO EXCUSA PARA EXPROPIAR

Y luego está lo de las expropiaciones. Nada mejor que una pandemia como excusa. Se han incautado 2000 tests de Siemens, que la empresa quería ofrecer a sus empleados. ¿Por qué? ¿Por qué se expropian bienes destinados a la gente? ¿Acaso no es una forma de acelerar la realización de pruebas del coronavirus que los agentes sociales las hagan? Si las hace Seat a miles de trabajadores, si las hace Inditex, si las hace Mercadona ¿no vamos a estar más seguros todos? ¿Por qué tiene que hacerlo sólo el Estado? La sociedad civil es una forma fabulosa de fomentar la fuerza unida de todos. ¿Qué es este afán colectivizador?

El capítulo final del control del estado será la prohibición de los principios. De los sueños incluso, como relataba el escritor albanés Ismail Kadaré. Por eso el PSOE ha tenido la desvergüenza de pedir a sus alcaldes que eviten el luto en los ayuntamientos, como explicaba el alcalde socialista valenciano de Vila Real en COPE. José Benlloch lleva corbata negra, tiene las banderas a media asta y ha hecho un minuto de silencio.

El luto no es un formalismo. Es la memoria respetuosa de los que han muerto. La expresión del dolor colectivo y una compañía para tantos hijos, madres, esposos desolados. Tapar este dolor es una forma particularmente triste de censura.