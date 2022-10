Cristina L. Schlichting: "La explosión en el puente de Kerch es un puñetazo en la cara de Moscú"

Es domingo, 9 de octubre en un clima estable veraniego, donde las altas temperaturas dirunas alternan con tormentas y lluvias en el este. Y un puente bonito para el que se lo haya podido construir, con esa fiesta que celebra también toda Iberoamérica, la de la Hispanidad. Se nos llena la boca, y lo hemos visto con la muerte de la anciana reina de Inglaterra, con la Commonwealth, pero ni siquiera esa liga de países puede acercarse a la potencia lingüística y cultural de la Hispanidad.

El mestizaje español en América hizo europeo y cristiano todo un continente, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego y tiene una riqueza y una potencia que nos sigue llegando cada vez que nos topamos con un hermano venezolano, cubano, dominicano, argentino, peruano, con cada una de esas personas que nos enseña modalidades antiguas de nuestra propia lengua y aporta memoria de sus antepasados españoles e indígenas.

En el centro de Madrid ya hay mucha gente que se da cita para los conciertos y eventos culturales programados. Fíjate que hay un concierto en la Puerta de Alcalá a la una del mediodía y esta mañana a las ocho ya había centenares de personas por la zona. Feliz fiesta hermosa a todos, también a esos militares que nos defienden por todo el mundo y que son un ejemplo de eficacia, valentía y humanidad del que hablan todos los que han visto a las tropas españolas sobre el terreno. Muchísimas gracias, de corazón. Muchas felicidades a todos.

"Ayer estalló en pedazos el puente que Putin construyó"

Y mientras aquí celebramos la paz y el encuentro hay pueblos que padecen la guerra. Ayer estalló en pedazos el puente que Putin construyó en 2018 para conectar Rusia con la península de Crimea, que se había anexionado quitándosela a Ucrania. El suceso ha desatado la alarma en las cancillerías porque es un golpe en la cara de Moscú. Cuando Luis XIV quiso mostrar al mundo la grandeza de Francia, se hizo construir el Palacio de Versalles, y cuando Felipe II, en cuyos imperios no se ponía el sol, decidió hacer alarde de la potencia de España, construyó El Escorial. Eso significa para Putin el puente destrozado. Una obra faraónica de ingeniería, casi 18 kilómetros de conexión por carretera y por tren, que pretendía ser mucho más que un adelanto técnico.

El puente de Kersk pretendía era un mensaje de Vladimir Putin a Europa y al mundo. Significa grandeza, potencia y expansión y entronca directamente con las ansias imperialistas de los zares y de la antigua Unión Soviética.

Pues bien, un camión parece haber sido el método utilizado ayer para detonar el puente. El incendio se extendió a las siete cisternas de un vagón de tren de carga y las explosiones en cadena han dejado inservible el puente. En Ucrania se ha celebrado el hecho como un logro y Rusia señala sin disimulos a Kiev como culpable de lo sucedido. La pregunta es qué va a ocurrir ahora. La primera respuesta ha sido un ataque de misiles sobre Zaporiya, esta noche pasada, con 40 personas muertas, pero en estos momentos el Kremlin sopesa sin duda medidas más graves. El puente era una línea roja. Putin ha dejado siempre claro que nunca renunciará a Crimea y que los ucranianos no deben aspirar a recuperarla. En este momento tenso, se guarda con temor la reacción del líder ruso, impredecible y poco equilibrado. No en vano esta semana han advertido del peligro nuclear la ex cancillera alemana, Angela Merkel y el presidente de los Estados Unidos, George Biden, que ha reconocido que nos encontramos en un escenario similar a la peligrosa crisis de los misiles, en la que EEuu Y Rusia se pelearon por Cuba.

"Está prohibido acceder a las zonas de pesca que la UE ha decidido proteger"

Y hoy quedan cerrados 87 caladeros del Atlántico noroeste en Europa que sentencian a muerte a un amplio sector pesquero español. A partir de hoy está prohibido acceder a las zonas de pesca que la Unión Europea ha decidido proteger por razones medioambientales y miles de familias españolas se quedan sin sustento. Más de 4000 marineros están en peligro, medio millar de buques, casi todos gallegos. Se prohíbe la pesaca por debajo de los 400 metros de profundidad en 87 zonas sensibles que comprenden una superficie de 16.000 kilómetros cuadrados, más de la que sumarían Madrid y el País Vasco juntos. En esos caladeros la flota española capturaba hasta ahora merluza, rape, besugo y cigala. Es una tragedia que, para que te hagas una idea, puede modificar severamente las mesas navideñas de nuestro país, donde el pescado solía estar presente en muchas casas. El ministerio de Agricultura y los productores pesqueros dan la batalla por la vía diplomática y judicial, han recurrido al Tribunal de Justicia de la UE argumentando que los estudios medi ambientales utilizados para cerrar los caladeros están anticuados y desprecian por ejemplo artes de pesca que no son lesivas para el ecosistema. La medida medida tendrá un impacto de 816 millones de euros de pérdidas para la economía gallega. Ayer, en Ribeira, A Coruña, miles de personas se manifestaron en la Plaza del Ayuntamiento, con el apoyo de todos los partidos del Parlamento Gallego. Piden al Gobierno que recurra directaemnte la normativa ante el tribunal europeo.